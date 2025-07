Após derrota para o Paysandu, zagueiro da Ferroviária critica gramado da Curuzu: 'Não favoreceu'

O Paysandu venceu a Ferroviária-SP por 2 a 1, conquistando sua terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro e saindo da lanterna da competição. O zagueiro Ronaldo Alves, do time paulista, apontou as condições do gramado do Estádio Curuzu como um dos fatores que contribuíram para a derrota da Locomotiva.

A partida, disputada sob forte chuva, teve um gramado encharcado que dificultou o jogo, especialmente para a Ferroviária, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. O campo pesado prejudicou a troca de passes e a movimentação da equipe paulista, segundo o defensor Ronaldo Alves, que destacou o impacto das condições do terreno no desempenho do time.

“Tivemos uma dinâmica um pouco atípica. O gramado não favoreceu nossa forma de jogar. Tivemos um pouco de dificuldade de manter o que a equipe tem de forte que é a posse de bola e a construção. Não é arrumando desculpa, mas em um momento de instabilidade, o time acabou tomando dois gols e sofrendo uma derrota dolorida. Sabíamos que tínhamos condições de chegar aqui com a vitória”, disse o defensor.

Apesar do resultado positivo, o Paysandu permanece na zona de rebaixamento, mas diminuiu a distância para os primeiros clubes fora do Z-4. A vitória foi construída com gols de Marlon e Marcelinho no segundo tempo, revertendo a vantagem inicial da Ferroviária, que marcou com Tarik.

O técnico do Paysandu e a torcida comemoraram o resultado, que também contou com o apoio de mais de 16 mil torcedores no estádio da Curuzu, o maior público da equipe na Série B até o momento. O time agora se prepara para enfrentar o Avaí fora de casa, buscando se afastar definitivamente da zona de rebaixamento34.

Já a Ferroviária, que vinha com chances de se aproximar do G-4, viu suas esperanças diminuírem após a derrota e agora foca na próxima partida contra o Vila Nova, tentando se reabilitar na competição.