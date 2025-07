Paysandu lota a Curuzu e leva mais de 16 mil torcedores para jogo contra a Ferroviária-SP

Em plena segunda-feira, a torcida bicolor compareceu em peso para acompanhar a partida entre Paysandu e Ferroviária-SP, válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No duelo, além da vitória, o Bicola levou mais de 16 mil torcedores à Curuzu e quase atingiu a capacidade máxima do estádio.

Conforme informações do Boletim Financeiro da partida, 16.396 torcedores estiveram presentes na Curuzu na noite da última segunda-feira (30). Destes, 14.261 foram pagantes e 2.135 gratuidades. O público ficou muito próximo da capacidade máxima do estádio, que, após a reforma, passou a ser de 16.700 pessoas.

Com a venda dos ingressos, o Papão arrecadou R$ 469.570,00. O time teve um custo de pouco mais de R$ 149 mil em despesas com segurança, alimentação, logística e outros itens necessários para a realização do jogo, e obteve um lucro de R$ 320.555,93.

Esse foi o maior público do Paysandu na Curuzu em 2025. O time bicolor é um dos clubes da Série B com a maior média de público pagante por partida, com mais de 12 mil torcedores por jogo, segundo o site Sr. Goool.

Vale destacar que, no início da Série B, o clube mandava seus jogos no Mangueirão, pois a Curuzu estava em reforma. Este foi apenas o terceiro jogo da equipe de volta ao estádio oficial do Bicola.

A presença da torcida é um reflexo do bom momento do time, que engatou uma reação na Série B. Com o triunfo sobre o clube paulista, o Papão chegou a três vitória seguidas.

Quem foi ao estádio enfrentou a chuva e viu o Papão vencer de virada por 2 a 1, com gols de Marlon e Marcelinho. Com o resultado, o Bicola deixou a lanterna do campeonato e fechou a 14ª rodada na 19ª posição, a três pontos de sair da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Paysandu encara o Avaí-SC, fora de casa, no sábado (5).