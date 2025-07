Santos encaminha amistoso com o Remo no Mangueirão, diz jornalista

Remo e Santos podem estar próximos de se enfrentar após cerca de 15 anos. Segundo informações do jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports, o clube paulista está negociando um amistoso com a equipe azulina para o dia 9 de julho, no estádio Mangueirão, em Belém.

De acordo com a publicação, a partida deve marcar o primeiro jogo do atacante Neymar após a renovação de contrato com o Peixe.

Ainda não há mais detalhes sobre a partida ou os motivos da realização do amistoso. O Santos, ao contrário do Remo, está com os jogos suspensos por conta da disputa do Mundial de Clubes. O time ocupa atualmente a 15ª colocação da Série A.

Já o Leão Azul disputa a Série B e ocupa a quinta posição na tabela, com 23 pontos. O time azulino tem jogo marcado para o próximo sábado (5), no Mangueirão, contra o Cuiabá-MT. Já na 16ª rodada do campeonato, o Remo visita a Chapecoense-SC no domingo (13), em Chapecó.

A partida amistosa entre o Leão Azul e o Peixe seria na quarta-feira (9), no meio de semana. Até o momento, nenhum dos clubes se manifestaram sobre o assunto.

A última vez que Remo e Santos se enfrentaram foi em um duelo oficial válido pela Copa do Brasil de 2010. Na ocasião, o Santos, que contava com Neymar, goleou o time azulino por 4 a 0.

O time paulista esteve em Belém há pouco mais de um ano para enfrentar o Paysandu, na Série B, na 20ª rodada do campeonato. No jogo, o Santos foi superior e venceu o Papão por 3 a 0, no estádio Mangueirão.