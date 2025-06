Vídeo: Goleiro do Remo cita a importância do retorno de Jaderson aos jogos: 'Duas vitórias'

A vitória do Remo diante do Athletic-MG, fora de casa, foi a primeira do Leão Azul atuando longe de seus domínios. Além do triunfo em campo, os jogadores, comissão e staff azulino tiveram mais um motivo para comemorar: o retorno do meio-campista Jaderson aos jogos. O goleiro do Remo, Marcelo Rangel, fez questão de citar o esforço de Jaderson e afirmou que o Remo teve duas vitórias, uma em campo e outra com o retorno do jogador às partidas.

Jaderson entrou em campo no segundo tempo da partida diante do Athletic. O jogo ficou marcado pelo retorno do atleta aos jogos, após sofrer concussão cerebral, no primeiro jogo da final do Parazão, contra o Paysandu, em um choque violento, cabeça com cabeça, com o jogador Novillo, do Paysandu. Jaderson ficou internado por 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Belém.

O goleiro Marcelo Rangel teve a palavra na reunião dos jogadores, staff e comissão. Rangel fez questão de enfatizar a força do grupo e o quanto o volante Jaderson é importante para o restante do elenco, além de externar que todos estavam felizes pelo retorno do Jaderson aos gramados.



"A humildade está fazendo a gente conquistar pontos. Hoje tivemos novamente, pois já havia falado lá atrás, que tivemos duas vitórias, uma em campo e outra quando o Jaderson saiu do hospital. E hoje tivemos duas vitórias, a em campo e o retorno [de Jaderson] aos jogos. É bom lembrar isso aí, pois a presença dele ajudou e você, Jaderson, é muito importante pra nós. Igual ao mister falou, dele até o staff. E vamos continuar com humildade, cabeça erguida que temos muitas coisas para conquistar lá na frente e sem duvidar", disse, Rangel.

Jaderson entrou em campo e ajudou na vitória azulina. No segundo gol, foi dele a jogada que resultou na defesa e sobra para a finalização de Pedro Rocha, no gol da virada. O volante está na sua segunda temporada no Remo e já realizou 62 partidas, marcou oito gols e conquistou um acesso à Série B e o título do Parazão.