De renegados a heróis: Marlon e Marcelinho salvam Paysandu contra a Ferroviária

A vitória do Paysandu contra a Ferroviária de virada por 2 a 1 na noite chuvosa desta segunda-feira (30) contou com dois salvadores totalmente inesperados e que, até hoje, eram os principais alvos de críticas dos torcedores: Marlon e Marcelinho.

O primeiro começou o jogo como titular e no momento em que o time saía para o intervalo aplaudido, foi o único vaiado pelos torcedores. Voltou para o segundo tempo e aos 18 fez o gol de empate. O segundo, Marcelinho, foi quase dispensado semanas atrás, entrou no decorrer do segundo tempo e garantiu a vitória com um golaço minutos depois. Em questão de minutos, ambos se tornaram os heróis da torcida.

Heróis Improváveis

Marcelinho comemora golaço da vitória (Wagner Santana)

O Lobo dominava a Ferroviária desde o apito inicial, mas viu os visitantes abrirem o placar no fim do primeiro tempo, após jogada ensaiada de escanteio que terminou com gol de Tárik. Na saída para o vestiário, a torcida entendeu o esforço da equipe — e aplaudiu, com uma exceção: Marlon. O meia, que teve erros pontuais na primeira etapa, ouviu vaias e gritos pedindo banco.

Mas Claudinei Oliveira bancou o meia. E, aos 18 do segundo tempo, foi recompensado. Marlon pegou a sobra na entrada da área, insistiu na jogada e mandou no canto: empate e alívio nas arquibancadas. O meia correu para comemorar com os companheiros, sob gritos que agora vinham em outro tom.

Cinco minutos depois, foi a vez de Marcelinho, outro nome contestado. O atacante, que esteve perto de ser dispensado antes da chegada do atual treinador, matou no peito o cruzamento, driblou o marcador e bateu forte, também no canto. Virada do Papão: 2 a 1.

A vitória, a terceira consecutiva sob o comando de Claudinei, tirou o time da lanterna da Série B. Agora o Papão enfrenta o Avaí, no próximo sábado (5), na Ressacada. Uma vitória pode tirar o time do Z4, dependendo de outros resultados.