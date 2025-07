Marcelinho celebra gol decisivo e faz desabafo: "Sei do meu potencial"

O Paysandu engatou a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro e deixou a lanterna da competição, ficando agora com 13 pontos na 19ª posição - o Athletic assumiu a última colocação.

E a vitória em cima da Ferroviária, na noite desta segunda-feira, 30, no Estádio Banpará Curuzu, foi construída em três minutos. Entre os minutos 19 e 22, Marlon e Marcelinho marcaram e o Papão virou o placar para dois a um em cima da equipe paulista.

Após ao jogo, o atacante Marcelinho celebrou o primeiro gol com a camisa do Paysandu. Na beira do gramado, ele ressaltou a "impaciência" na busca por ajudar a equipe durante as partidas e que o Papão "merece muito mais" na Série B do Brasileirão.

"Muito feliz. Só agradecer a Deus pelo momento. Vinha trabalhando muito. O gol não saia. A gente continua querendo ajudar a equipe. Trabalhamos firme durante a semana com o apoio dos companheiros. Fomos 'gloriados' com o gol e com a vitória. O Paysandu merece muito mais na competição", disse.

Marcelinho dedicou o gol e vitória aos familiares. Em tom de desabafo, o camisa 30 bicolor lembrou que, em alguns momentos, teve o nome cogitado em possíveis listas de dispensas e que em momento algum "desacreditou" no potencial e procurou "continuar evoluindo" com a equipe no dia a dia.

"Minha família é essencial. Minha esposa e meu filho. Sempre me dando apoio no dia a dia, mandando eu continuar perserverando. Eles são a minha base. A equipe, o jogador sofre pressão mesmo. É normal. Sai lista (de possível dispensa). O que não pode faltar é eu desacreditar. Sei do meu potencial. Sei que posso ajudar e continuar evoluindo. Graças a Deus fui feliz hoje de ter feito o gol e sair com os três pontos", finalizou.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado, 5 de julho, para encarar o Avaí em Florianópolis, no Estádio da Ressacada. A partida, válida pela 15ª rodada da Série B, será às 19h30.