Claudinei Oliveira exalta dupla decisiva do Paysandu e dispara: 'Todos estão mobilizados'

Três jogos, três vitórias, nove pontos somados e um ressurgimento. O Paysandu entrou de vez na Série B do Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira. Há cerca de um mês no comando da equipe, o treinador vem conduzindo o time bicolor em uma campanha de recuperação para fugir da zona de rebaixamento. Até o momento, ele está com 100% de aproveitamento com o clube.

Na noite desta segunda-feira, 30, o Paysandu precisou da força do elenco para virar o placar contra a Ferroviária e vencer mais uma na Série B. Pela 14ª rodada do torneio nacional, o placar de dois a um tirou o Papão da lanterna, deixando a equipe com 14 pontos, na 19ª colocação e com possibilidade de sair de vez do Z4 na próxima rodada.

"Muito feliz. Sabemos da responsabilidade de assumir o Paysandu na situação que estava. Um clube de massa. Era um passe arriscado (na carreira), mas eu queria sair da zona de conforto. Não tinha motivo pra sair do Londrina, a não ser o Paysandu. Agarrei a oportunidade e todos estão mobilizados. Tento fazer as coisas acontecerem. Estou muito feliz. A cidade sempre me acolheu bem. Espero seguir retribuindo o que a diretoria está confiando em mim", disse Claudinei Oliveira após ao jogo com a Ferroviária.

Durante a partida, a equipe bicolor contou com gols de dois jogadores então contestados pela torcida. Marlon e Marcelinho foram os responsáveis por mudar o placar do jogo em três minutos e dar ao Paysandu a terceira vitória seguida na Série B.

E para Claudinei Oliveira, o que vem fazendo a diferença nesse momento é o modo como os atletas estão sendo tratados dentro do vestiário. Ele revelou olhar com o "mesmo carinho" por todos os jogadores e detalhou como vem lidando com a dupla Marlon e Marcelinho no dia a dia.

"O Marlon vinha entregando o máximo. Ele entendeu melhor (a proposta de jogo) que o Vinni. Ajustamos o posicionamento dele. O que orientamos foi que ele ficasse por trás recebendo a bola no caso do Diogo perder a primeira bola. Ele ajustou o posicionamento mais centralizado e deu certo. O Marcelinho eu joguei contra ele no sul do país. Ele finaliza muito bem. Nos treinos faz muito gol. As vezes falta confiança. Eu não abro mão de ninguém. Tenho que levar todos (os jogadores) em consideração desde a minha chegada. É olhar para todos comno mesmo carinho".

Outro ponto destacado por Claudinei Oliveira após a vitória em cima da Ferroviária foi o comportamento da torcida nas arquibancadas do Estádio Banpará Curuzu. Mesmo com muita chuva, o torcedor bicolor compareceu em peso e, mais uma vez, lotou o estádio.

E essa presença da Fiel Bicolor foi classificada como "fantástica" pelo técnico Claudinei Oliviera. Além disso, ele destacou o fato dos torcedores "carregarem" o time no momento em que a Ferroviária ganhava a partida. Para o treinador, o time soube se "adaptar" ao apresentado dentro do jogo.

Mesmo com chuva, torcida bicolor lotou o Estádio Banpará Curuzu. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

"(A presença do torcedor) Foi fantástico. Em qualquer outro lugar era vaia (perdendo o jogo). E ninguém vaiou. Acreditaram e demos resposta. A torcida foi fantástica. Carrega o time no colo. É muito bonito o que fazem. Não se voltaram contra a gente e apostaram na equipe. O ambiente é de tranquilidade. Temos que manter o equilíbrio. Temos que ter calma. É jogo a jogo. Não deixamos de competir. A gente se adaptou ao que tinha (dentro do jogo). Temos que entregar tudo para conseguir as vitórias", finalizou.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado, 5 de julho, para encarar o Avaí fora de casa. No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, as equipes vão jogar a partir de 19h30 pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão.