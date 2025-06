"Vamos encontrar uma solução", garante VP do Paysandu sobre transferban da Fifa

O Paysandu esperar resolver a questão do transferban da Fifa até o dia 10 de julho. Segundo o vice-presidente bicolor, Diego Moura, a decisão da entidade máxima do futebol em proibir o clube de registrar novos atletas por conta da dívida com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral esquerdo Keffel, em 2024, foi recebida de "forma tranquila".

Em entrevista ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, antes da partida com a Ferroviária na noite desta segunda-feira, 30, no Estádio Banpará Curuzu, Diego Moura revelou detalhes de como o clube recebeu a notícia. De acordo com o VP bicolor, parte da dívida já foi paga e está em negociação para a conclusão do pagamento nos próximos dias e, assim, retirar o veto imposto pela Fifa.

"(Recebemos a notícia com) Certa tranquilidade (a decisão do transferban). A gente já estava em um processo de resolução dessa dívida. Já fizemos um pagamento parcial. Até a janela do dia 10 (de julho) vamos conseguir achar uma solução para esse transferban que pode nos atrapalhar. Mas vamos encontrar uma solução. Temos uma conversa frequente com o Torreense. Estamos em negociação. Não podemos externar todo o processo. Mas podemos garantir que fizemos um pagamento parcial dessa dívida e nos próximos dias vamos encontrar uma solução para sanar essa questão do transferban", destacou.

Diego Moura ressaltou ainda que a dívida com o Torreense não deve afetar a ida do clube ao mercado em busca de novos jogadores na janela de transferência de julho. Segundo ele, tudo está dentro do orçamento previsto para esta temporada.

"Temos um monitoramento de tudo isso. O custo no futebol está muito alto. É uma dívida que temos e temos que honrar. Mas está tudo dentro do nosso orçamento, do planejamento. Claro que a gente não esperava o transferban. A gente estava em um processo de negociação. Mas isso vai ser sanado. O elenco está blindado quanto a isso, a comissão técnica também. Estamos tranquilos para conseguir uma solução o quanto antes", finalizou.

Entenda o caso

Em julho de 2024, o Paysandu acertou a contratação do lateral esquerdo Keffel, que na época defendia o Torreense, de Portugal. Na negociação, a equipe bicolor garantiu a compra de 50% dos direitos econômicos do defensor por cerca de 50 mil euros - algo em torno de R$ 304 mil.

Porém, no contrato firmado entre as partes, o valor da transação teria um acréscimo para 130 mil euros - cerca de R$ 730 mil - em caso de permanência do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu ao final do ano.

A nova quantia de cerca de R$ 425 mil teria que ser depositada até 30 dias após ao último jogo da Série B 2024, disputado no dia 11 de novembro. E, de acordo com o clube português, isso não teria acontecido. Por conta do atraso, a diretoria do Torreense entrou com pedido de transferban ao Paysandu na Fifa.

No Paysandu, Keffel disputou apenas uma partida. Pela 20ª rodada da Série B, ele entrou em campo no segundo tempo da derrota por três a zero para o Santos no Estádio do Mangueirão. Hoje, o defensor está emprestado ao Portimonense, também de Portugal, onde disputou 12 jogos na última temporada.