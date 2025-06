Paysandu aposta em escalação inédita para tentar sair da lanterna contra a Ferroviária na Curuzu

Embalado pela vitória no clássico Re-Pa, o Paysandu entra em campo nesta segunda-feira (30), às 19h, na Curuzu, para enfrentar a Ferroviária-SP, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 10 pontos somados — seis conquistados nas duas últimas partidas —, o Papão tenta embalar a terceira vitória consecutiva e, de quebra, deixar a última colocação da tabela.

O duelo será diante da torcida bicolor, que promete mais uma vez encher as arquibancadas do Vovô da Cidade para empurrar o time rumo à recuperação. A expectativa é de casa cheia, principalmente após o triunfo por 1 a 0 sobre o arquirrival Remo, na rodada passada.

Para o confronto desta noite, o técnico Claudinei Oliveira promoveu mudanças importantes na equipe titular. O setor ofensivo ganha um novo desenho com a entrada de Diogo Oliveira, autor do gol da vitória contra o Remo, que fará seu primeiro jogo como titular com a camisa bicolor. Ao lado dele, também aparecem entre os 11 iniciais os atacantes Vinni Faria e Garcez, além do meia Anderson Leite, outro estreante no time principal.

Escalação da Ferroviária: