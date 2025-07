Remo adota ingresso 100% digital a partir de jogo contra o Cuiabá no Mangueirão

O Clube do Remo vai adotar um novo sistema de ingressos a partir do jogo contra o Cuiabá, no próximo sábado (5), no Mangueirão. Os bilhetes passam a ser totalmente digitais, eliminando a venda de ingressos físicos. A mudança, anunciada pelo clube na noite desta segunda-feira (30), vem após uma parceria com a empresa Tickzi, que ficará responsável pela emissão e gestão dos ingressos para os jogos do Leão.

A venda será feita de duas formas: pela internet, no site ou aplicativo da empresa responsável, e de forma presencial, nas lojas oficiais do clube. Em ambas, será necessário o cadastro prévio na plataforma da empresa, com dados como CPF, e-mail e endereço. Mesmo nas compras presenciais, o ingresso será enviado por e-mail e ficará disponível de forma digital, sem retirada física.

Torcedores com direito à gratuidade ou meia-entrada também precisarão se cadastrar no site da empresa responsável e anexar os documentos exigidos. Após aprovação, os ingressos serão liberados digitalmente. No caso de crianças menores de 12 anos, será permitido até dois ingressos gratuitos por CPF do responsável, e haverá desconto de 50% na compra de cadeiras mediante comprovação do vínculo.

Pedidos de reembolso poderão ser feitos até sete dias antes da partida, exclusivamente pelo e-mail de suporte da empresa responsável. Após a aprovação, o prazo para o estorno é de até 72 horas.