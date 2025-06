No Remo, Pedro Rocha vive temporada mais artilheira em quase 10 anos; veja números

Pedro Rocha garantiu mais uma vitória para o Remo. No último domingo (29), após quatro partidas sem marcar, o atacante balançou as redes duas vezes para selar o triunfo azulino por 2 a 1 sobre o Athletic-MG. Com isso, o jogador se isolou na liderança da artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro e vive a temporada mais artilheira da carreira em quase 10 anos.

O atacante chegou à marca de oito gols na Série B - três a mais que Neto Costa, do Athletic, vice-artilheiro da competição. Na temporada, Pedro Rocha já soma 12 gols: três no Campeonato Paraense, um na Copa do Brasil e os demais no Brasileirão.

Os números do jogador são os melhores dos últimos anos. A última vez que o atacante marcou 12 vezes em uma única temporada foi em 2016, quando defendia o Grêmio. Na ocasião, Pedro atuou em 42 partidas e somou 12 gols, fechando o ano com média de 0,29 por jogo.

Após o período de destaque no Tricolor Gaúcho, o atacante enfrentou um momento de baixa devido a lesões. Passou pelo futebol ucraniano, no Spartak Moskva, e depois por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Athletico-PR e Fortaleza. Em todos os time, o atleta sofreu com problemas físicos.

Foram três temporadas no Tricolor de Aço, com 45 jogos, quatro gols e 10 assistências. Em 2024, Pedro defendeu o Criciúma-SC na Série A, mas atuou em apenas sete partidas, também por conta de lesão.

Pelos clubes, Pedro conquistou títulos importantes como Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa, Copa do Brasil e outros. Mas, individualmente, a performance foi afetada pelos problemas de contusões.

Em 2025, ele foi contratado para defender a camisa do Remo e o cenário tem sido diferente: o atleta reencontrou a boa fase. Vestindo a camisa 32, Pedro é hoje o principal nome do ataque azulino.

Com 26 jogos até o momento, ele tem média de 0,46 gols por partida. Além de balançar as redes, Pedro Rocha também já deu três assistências.

Após o triunfo fora de casa sobre o Esquadrão de Aço, o camisa 32 comemorou o resultado e demonstrou ainda mais confiança para a sequência do campeonato.

"É importante demais. A gente vinha buscando essa vitória fora de casa há bons jogos e sabíamos que ia ser dessa forma: na luta, na raça, de virada. O Remo é assim, lutando até o último minuto. Estou muito feliz por conquistar essa primeira vitória fora de casa, que vai retomar ainda mais a confiança do nosso grupo. Agora é focar nos próximos jogos e continuar no mesmo objetivo", declarou o atacante.

No próximo sábado (5), Pedro Rocha tentará manter a boa fase diante do Cuiabá-MT. A partida será no Mangueirão, a partir das 16h.