Técnico do Remo quebra jejum de mais de um ano sem vencer após vitória de virada sobre Athletic-MG

O triunfo do Remo por 2 a 1 sobre o Athletic-MG, na tarde do último domingo (29), encerrou a sequência de dois jogos sem resultados positivos do Leão na Série B e marcou a retomada do técnico António Oliveira ao caminho da vitória. A última vez que o treinador português havia conseguido vencer uma partida foi em 28 de maio de 2024, quando comandava o Corinthians, que venceu por 3 a 0 sobre o Racing, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

Após esse resultado, António acumulou sete jogos no comando do Timão, com três derrotas e quatro empates, o que culminou em sua demissão após a derrota para o Palmeiras na 13ª rodada do Brasileirão. No Corinthians, ele disputou 29 partidas, conquistando 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 55,1% dos pontos disputados.

Após deixar o time paulista, António permaneceu afastado até ser contratado pelo Sport-PE em maio de 2025. No entanto, sua passagem pelo clube pernambucano foi breve e negativa: em quatro jogos, somou três derrotas e um empate, deixando o Rubro-Negro ainda na zona de rebaixamento da Série A.

Desde aquela vitória em maio de 2024 até o recente triunfo pelo Remo, António Oliveira enfrentou uma sequência de 12 partidas sem vencer, com sete derrotas e cinco empates. Sua chegada ao Remo, anunciada em junho de 2025, trouxe a expectativa de recuperação, e a vitória sobre o Athletic foi um passo importante nesse processo.

Apesar da vitória, António reconhece que há muito a melhorar, destacando a necessidade de corrigir erros defensivos e organizar melhor a equipe. Ele também elogiou a entrega dos jogadores e ressaltou que o foco agora é manter a evolução para buscar mais resultados positivos na Série B.

