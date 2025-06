Vitória do Remo sobre o Athletic-MG reaproxima o time do G-4; veja o cenário

Fora de casa, o Remo conquistou sua primeira vitória na Série B. Diante do Athletic-MG, o Leão Azul venceu de virada por 2 a 1. O resultado foi importante, pois marcou o retorno da equipe ao caminho das vitórias e a reaproximação do G-4.

Após duas rodadas sem pontuar - com derrotas para o Athletico-PR e para o Paysandu -, o time azulino foi em busca da recuperação diante do Esquadrão de Aço e conseguiu. Com dois gols de Pedro Rocha, um deles de pênalti, a equipe comandada por António Oliveira somou mais três pontos e chegou a 23 na tabela.

Com esse resultado, o clube deixou a nona colocação e subiu para a quinta, ficando atrás de Avaí-SC (23), Novorizontino-SP (26), Coritiba-PR (27) e Goiás-GO (29).

Mesmo assim, a posição ainda não está garantida. Nesta rodada, o Remo pode perder uma colocação. O Cuiabá-MT, próximo adversário na Série B, joga nesta segunda-feira (30) contra o Botafogo-SP e, em caso de vitória, pode chegar a 24 pontos e assumir o quarto lugar.

Assim, na 15ª rodada, o Leão Azul recebe o Dourado em um possível confronto direto pelo G-4. O time azulino precisará vencer a partida para voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados. Além dos três pontos, dependerá também de um tropeço do Avaí.

O triunfo foi um alívio para o clube azulino, que não vencia há duas partidas. Sem os resultados, a equipe já ligava o sinal de alerta para evitar o início de uma crise. Agora, o time volta a Belém para se preparar para encarar o Cuiabá. O jogo será no sábado (5), no estádio Mangueirão.