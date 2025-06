Paysandu sofre transferban da FIFA e está proibido de inscrever novos jogadores

A Fifa aplicou ao Paysandu a punição do transfer ban, que é o impedimento de inscrever novos jogadores nas janelas de transferências. O motivo: uma dívida que o clube tem com o Torreense, de Portugal, pela contratação do lateral-direito Keffel, que fez parte do elenco bicolor na temporada passada. A informação foi publicada no site da entidade nesta segunda-feira (30).

Apesar de a decisão já ter sido oficializada pela Fifa, o Paysandu não se pronunciou sobre o caso. O Núcleo de Esportes de O Liberal, no entanto, entrou em contato com a assessoria de comunicação do clube e aguarda retorno.

Transferban do Paysandu

Com a camisa bicolor, Keffel disputou apenas uma partida, realizada em 9 de agosto, contra o Santos, no Mangueirão. O jogo, válido pela 20ª rodada da Série B, contou com a entrada do lateral aos 46 minutos, atuando durante todo o segundo tempo, mas sem evitar a derrota por 3 a 0. O jogador continuou no elenco do Papão até o fim da temporada, mas foi emprestado, em dezembro, ao Portimonense, de Portugal.

Em 2024, quando chegou ao Paysandu, o atleta teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos por 50 mil euros — algo em torno de R$ 304 mil. No entanto, o valor subiria para 130 mil euros (cerca de R$ 730 mil) caso o Paysandu permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro — objetivo alcançado ao final do ano.

A equipe bicolor, portanto, deveria pagar ao Torreense um valor de 70 mil euros, equivalente a R$ 425 mil. Essa quantia deveria ter sido depositada em até 30 dias após o jogo que selou a permanência, contra o Brusque-SC, no dia 11 de novembro — o que, segundo o clube português, não ocorreu.

Devido ao atraso, o Torreense entrou com o pedido de transfer ban do Paysandu junto à Fifa. O clube precisa correr contra o tempo para regularizar a situação e poder atuar na nova janela de transferências, que abre no dia 10 de julho.

Presidência falou sobre o tema

Em entrevista coletiva concedida no fim do mês passado, o presidente bicolor, Roger Aguilera, admitiu a dívida e afirmou que o clube estava trabalhando para evitar a punição.

“Temos uma situação com o Keffel e um clube português. Temos uma dívida que está no contrato, mas neste mês agora vamos regularizar, para não sofrermos nenhum tipo de problema lá na frente. Como é um clube internacional, então [a situação] vai para a corte internacional, a Fifa”, disse Roger Aguilera.