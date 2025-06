Em busca da 3ª vitória seguida, Paysandu recebe a Ferroviária para deixar a lanterna da Série B

Embalado por duas vitórias seguidas, incluindo uma sobre o maior rival, o Remo, o Paysandu recebe a Ferroviária-SP nesta segunda-feira (30), na Curuzu. O duelo é válido pela 14ª rodada da competição, e uma vitória bicolor pode tirar o time da lanterna do campeonato.

Atualmente, o Bicola soma 10 pontos, seis deles conquistados nas últimas duas rodadas.Com isso, em casa e contando com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio, o Paysandu busca o terceiro triunfo seguido para consolidar a reação necessária na Série B.

As vitórias sobre o Botafogo-SP e, principalmente, sobre o Remo, na 13ª rodada, mudaram o cenário para o time bicolor, que agora está com as energias renovadas. Os bons resultados vieram após algumas mudanças no clube. Além dos reforços em campo e da chegada do técnico Claudinei Oliveira, o Paysandu também investiu na saúde mental dos jogadores, contratando uma psicóloga para ajudar os atletas a lidarem com a pressão enfrentada pelo elenco.

Assim, alinhada dentro e fora de campo, a equipe está confiante de que pode reverter a situação e deixar a zona de rebaixamento.

Para o confronto, Claudinei Oliveira deve repetir a base da equipe que venceu o Remo na última rodada. A principal dúvida é o centroavante Benítez, que saiu lesionado ainda no início do clássico e pode desfalcar o time. Diogo Oliveira, herói bicolor no Re-Pa, deve ser o substituto.

Outra possibilidade é a entrada de Vinni Farias no lugar de Marlon. Também existe a expectativa pelo retorno do goleiro Matheus Nogueira, ausente nos últimos jogos por lesão. Enquanto isso, Gabriel Mesquita, que assumiu a titularidade, tem feito boas partidas. O zagueiro Thiago Heleno também pode ser novidade: contratado recentemente, ele ainda não estreou com a camisa bicolor.

Do lado da Ferroviária, o time luta para se aproximar da parte de cima da tabela. Atualmente, ocupa a 12ª colocação, com 18 pontos, e chega ao confronto após vitória sobre o CRB-AL, mas com três desfalques importantes.

As baixas da Locomotiva são no setor defensivo e meio de campo. O zagueiro Gustavo Medina e os meio-campistas Netinho e Ricardinho estão fora da partida, pois cumprem suspensão. Para as posições, o treinador tem à disposição Tárik, Ian Luccas e o volante Alencar.

Apesar dos desfalques, o treinador pode ter de volta o zagueiro Maycon e o atacante Vitor Barreto, que voltaram a treinar com elenco durante a semana após ficarem afastados por conta de lesão.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Ferroviária-SP

14ª rodada - Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 30/06/2025

Local: Estádio da Curuzu - Belém-PA

Hora: 19h

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Arbitro Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Arbitro Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto Arbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Thalisson (Thiago Heleno), Novillo, Luan Freitas, Reverson; Leandro Vilela, M. Vargas, Marlon (Vinni Faria), Garcez; Rossi, Diogo Oliveira

Técnico: Claudinei Oliveira

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, João Ramos, Ronaldo Alves Eric Melo; Tárik, Alencar, Thiago Lopes, Albano; Juninho e Carlão.

Técnico: Vinícius Bergantin