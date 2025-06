Paysandu acerta empréstimo de promessa da base para o Águia de Marabá

O Paysandu acertou o empréstimo do jovem atacante Thalyson Gonçalves, de apenas 18 anos, para o Águia de Marabá. O jogador, cria da base bicolor, deve permanecer na equipe marabaense até o final de março de 2026 e será um dos reforços para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Thalyson fez sua estreia como profissional na Supercopa Grão-Pará, em janeiro, no jogo contra a Tuna Luso. Ele chegou a ser relacionado para partidas do Parazão, mas não entrou em campo. O atacante e considerado uma promessa. Com isso, a ideia é que o jogador ganhe bagagem e experiência, já que atualmente não tem espaço no elenco do Papão, que luta para sair da zona de rebaixamento da Série B.

"Vai ser muito bom vestir a camisa do Águia [de Marabá]. Vou dar o meu melhor e, no que a comissão técnica e os jogadores precisarem de mim, estarei à disposição. Vim para somar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo na Série D", disse Thalyson durante a apresentação no clube azulino.

Atualmente, o Azulão ocupa a terceira colocação do Grupo A da Série D, com 15 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta a Tuna, vice-líder da chave, com 18 pontos. O jogo acontece no domingo (29), às 15h, no estádio do Souza.