Ferroviária possui desfalques para enfrentar o Paysandu na Curuzu

A Série B do Campeonato Brasileiro não parou durante a Mundial de Clubes e segue a todo vapor. A Ferroviária, adversária do Paysandu na próxima segunda-feira (30), às 19h, na Curuzu, possui problemas para a partida. Três zagueiros do clube paulista estão fora da partida e o técnico Vinícius Bergantin.

De olho em se aproximar do G4, a Ferroviária terá pela frente o Paysandu, que chega para o confronto embalado, após duas vitórias consecutivas, uma delas sendo o clássico contra o Remo. Para o jogo contra o Papão, a ferroviária possui três desfalques, todos no sistema defensivo.

O zagueiro Medina tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a automática contra o Paysandu, além de Erick Nascimento e Maycon, que estão lesionados, desfalcam o clube Grená diante do Papão. O treinador Vinícius Bergantin terá como opções para as partidas os defensores João Ramos e Ronaldo Alves.

Assim como o Paysandu, a Ferroviária vem de vitória na última rodada da Série B. A equipe da cidade de Araraquara (SP), interior paulista, derrotou o CRB-AL, na 13ª rodada, pelo placar de 1 a 0 e subiu duas posições, ficando na 11ª colocação com 18 pontos.

Nesta Série B, a Ferroviária possui uma vitória (contra o América-MG), três empates (Amazonas-AM, Volta Redonda-RJ e Novorizontino-SP), além de três derrotas (Cuiabá-MT, Goiás-GO e Chapecoense-SC).

Veja a campanha da Ferroviária-SP fora de casa

Amazonas 0 x 0 Ferroviária

Volta Redonda 0 x 0 Ferroviária

Cuiabá 1 x 0 Ferroviária

Novorizontino-SP 2 x 2 Ferroviária

Goiás 2 x 0 Ferroviária

América-MG 1 x 2 Ferroviária

Chapecoense 2 x 1 Ferroviária