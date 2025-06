Adversária do Paysandu, Ferroviária-SP possui quatro atletas que passaram pelo Papão e Leão

O Paysandu é o lanterna da Série B, mas vive um momento de recuperação na competição. A equipe bicolor venceu as duas últimas partidas, incluindo o clássico contra o Remo e terá pela frente a Ferroviária-SP, na próxima segunda-feira (30), às 19h, na Curuzu. A equipe paulista possui no elenco quatro atletas que já vestiram as camisas de clubes de Belém.

Dos quatro jogadores que fazem parte do elenco da Ferroviária e que atuaram em Belém, três deles vestiram a camisa do Paysandu e que conquistaram títulos do Parazão e Copa Verde, além de acesso.

O volante Netinho, de 27 anos, defendeu o Paysandu na temporada 2024. O jogador chegou ao Papão, após passagem pelo Botafogo-PB e realizou 37 partidas, com dois gols marcados e os títulos da Copa Verde e do Campeonato Paraense.

O meia Alencar é mais um que vestiu a camisa do Papão e que hoje defende a Ferroviária-SP. O baiano de Itabuna (BA), esteve em Belém atuando pelo Paysandu na Série C de 2023, realizou quatro partidas e fez parte da conquista do acesso à Série B.

Além de Netinho e Alencar, outro meio-campista já passou em Belém e hoje defende a Ferroviária. O meia Albano, de 28 anos, jogou pelo Remo na temporada 2022. O jogador realizou sete partidas com a camisa azulina na Série C daquele ano e não teve seu vínculo renovado com o Leão.

Fechando o quarteto de meio-campo que jogou em Belém está o meia Juninho, de 29 anos. O jogador defendeu o Paysandu no ano de 2020, atuando em 20 partidas.

A Ferroviária ocupa atualmente a 11ª colocação com 18 pontos e mira o bloco de cima da tabela. Já o Papão é o último colocado, com 10 pontos e está apenas 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. Papão x Ferroviária se enfrentam nesta segunda-feira (30), ás 19h, na Curuzu e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também a Rádio Liberal +.