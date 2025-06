'Só os três pontos interessam', diz Ronaldo antes de duelo decisivo do Paysandu

Em busca de uma arrancada para sair da lanterna da Série B, o Paysandu recebe a Ferroviária na segunda-feira (30), na Curuzu, embalado por duas vitórias seguidas e por um novo clima interno. Para o volante Ronaldo Henrique, só os três pontos interessam, nem pensar em empate. “O que nos interessa dentro de casa é só os três pontos”, afirmou o jogador, em entrevista após o treino desta quinta-feira (26).

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Contratado no fim de maio, Ronaldo chegou sem ritmo de jogo e visivelmente fora de forma, após passar meses afastado do elenco do Avaí, onde vinha treinando separado desde janeiro. Mesmo assim, dias depois de apresentado, foi colocado como titular na 12ª rodada, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP — a primeira do Papão na competição. Na ocasião, fez uma boa estreia, mostrando qualidade nos passes longos e nas finalizações de fora da área, apesar do condicionamento físico ainda aquém do ideal. No clássico contra o Remo, entrou no segundo tempo e teve atuação segura na vitória por 1 a 0, que mudou o ambiente no clube.

“O ambiente muda, claro. Antes, você tinha uma sequência de resultados ruins e agora tem duas vitórias consecutivas. A única coisa que não muda é a cobrança nossa. A gente tem que estar com os pés no chão, com foco”, disse Ronaldo, que ainda busca melhores condições físicas. “Tenho que estar preparado pra cinco, noventa, quarenta e cinco [minutos]”, completou, ao ser perguntado se já teria condições de atuar o jogo inteiro contra a Ferroviária.

VEJA MAIS

Apesar das duas vitórias, o Paysandu segue na lanterna da Série B, com 10 pontos, e uma vitória contra a Ferroviária pode ao menos tirar o time da última posição. A expectativa é de casa cheia na Curuzu, que já teve quase todos os ingressos vendidos. Para Ronaldo, a recuperação passa pela seriedade no trabalho diário e pela firmeza em campo.

“Temos duas vitórias consecutivas, mas o momento não é favorável. A gente tem que correr atrás o mais rápido possível, jogo a jogo, respeitando os adversários, mas sabendo que a gente não pode negociar nada com eles”.

O volante também comentou sobre a contratação de uma psicóloga pelo clube. “Acho que só fortalece. É uma profissão que cada dia mais está ganhando seu espaço no futebol, e a gente está vendo resultados. O Paysandu está dando um passo a mais nessa grandeza que já tem. Não é algo que mostra fraqueza, mas sim que te fortalece”.