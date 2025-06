Zagueiro paraense que pertence ao Botafogo está na mira do Remo para a Série B; saiba detalhes

O Remo está no mercado e busca contratações para a próxima janela de transferência, que irá abrir no dia 10 de julho. E quem está na mira é o zagueiro paraense Kawan, que pertence ao Botafogo-RJ, mas que estava emprestado ao Juventude-RS. A informação foi dada pelo jornalista Bruno Amâncio, do GE-PA e confirmada pela equipe de O Liberal com uma fonte interna do clube.

Existe o interesse do Remo em ter o jogador, de 22 anos, e que teve passagens pelo futsal do Paysandu, além de ter jogado futebol no Remo. O atleta fechou contrato com o Botafogo na temporada de 2022 e chegou a atuar na equipe profissional, mas foi emprestado ao Juventude nesta temporada para ganhar minutagem, porém só esteve em campo em três partidas, mas pelo Botafogo, realizou mais de 60 jogos, entre equipe profissional e equipes Sub-20 e Sub-23.

A chegada do jovem Kawan ao Remo pode implicar em saídas da equipe, mas o clube por sua vez não comenta a situação, já que no próximo dia 10 de julho, a janela de transferência abre novamente e se estende até o início de setembro. O jogador negocia com o Remo e alguns detalhes como salários, já estariam encaminhados e seriam pagos de forma integral pelo Fogão, com duração de empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

No elenco atual, o Remo conta com alguns atletas para a posição de zagueiro, são eles: Rafael Castro, Reynaldo, Klaus, Camutanga, o argentino Alvariño, além de Camutanga e Kayky Almeida, recém-contratado junto ao Fluminense-RJ.

Brigando para alcançar o G4 da Série B, o Remo ocupa atualmente a 9ª posição com 20 pontos conquistados. O próximo compromisso azulino será no domingo (29), às 16h, contra o Athletic-MG, fora de casa. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.