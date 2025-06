Novo zagueiro do Remo teve experiência na Inglaterra e é tratado como joia do Fluminense

O Remo anunciou na terça-feira (10) a contratação de Kayky Almeida para reforçar o elenco na Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro de 20 anos chega com status de promessa e o desafio de ajudar o Leão, atual quinto colocado na tabela, na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

Cria do Fluminense, Kayky passou por todas as categorias de base do clube das Laranjeiras até chegar ao time sub-20 em 2022. Ainda naquele ano, chamou atenção como um dos principais defensores do Campeonato Brasileiro Sub-17 e também se destacou no Sub-20. As atuações renderam espaço no elenco profissional do Fluzão em 2023, mas ele não chegou a entrar em campo. No ano seguinte, retornou ao sub-20, onde manteve o bom desempenho e chegou a ser convocado por Ramon Menezes para compor treinos com a Seleção Brasileira principal.

Experiência na Inglaterra

A evolução nas categorias de base fez com que Kayky fosse negociado com o Watford, da Inglaterra. O clube inglês, que disputa a Championship (segunda divisão local), pagou 1 milhão de euros ao Fluminense por 90% dos direitos econômicos do zagueiro. A ideia inicial era utilizá-lo no time principal, mas ele acabou sendo integrado à equipe sub-20 e teve pouco espaço na terra da rainha. Foram apenas quatro jogos disputados até janeiro deste ano, quando retornou ao Fluminense sem custos. O clube carioca ficou com 50% dos direitos do atleta e estipulou uma multa rescisória de R$ 50 milhões.

A passagem pela Inglaterra foi curta e, sem conseguir se adaptar, o próprio Watford sugeriu que o estafe do jogador buscasse um novo destino. O Fluminense aceitou o retorno, com a condição de que Kayky reiniciasse no sub-20. Em campo, ele disputou 11 partidas no Brasileirão da categoria neste ano, sendo titular na maior parte dos jogos e marcando um gol. O Tricolor terminou a primeira fase na décima colocação.

Canhoto e com 1,86 metro de altura, Kayky é conhecido pelo bom posicionamento e presença nas jogadas aéreas. Mesmo com a pouca idade, ainda é tratado como uma das promessas formadas em Xerém. Agora, ele terá a missão de ganhar espaço no Remo e contribuir na caminhada azulina rumo ao tão sonhado acesso.