Dia dos namorados: Namorar o rival? Casal Re-Pa mostra como a rivalidade ajuda no relacionamento

Se tem uma data que mexe com a população é o Dia dos Namorados. Ainda mais em Belém, cidade que “respira futebol” e que vira e mexe um clássico Re-Pa vai parar dentro de casa. O primeiro amor na vida do torcedor é o seu time do coração, mas quando ocorre um namoro e o casal torce para times rivais, o bicho pega e o amor ganha uma pitada de encarnação e muita zoeira. Essa é a situação vivida pelo casal Paulo Xavier, torcedor apaixonado do Paysandu e Milena Ferreira, torcedora do Remo.

Nesse dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, a equipe de O Liberal conversou com o casal Paulo e Milena, para saber um pouco como é o clima de dormir e acordar com um torcedor rival, as encarnações, o zelo pelo parceiro e como é criar uma filha, fruto desse amor e também pelo Leão e Papão.

ASSISTA

Paulo e Milena moravam próximos, no bairro da Condor, em Belém, porém, nunca tinham sido apresentados. Eles se seguiam nas redes sociais e, até que um certo dia, Milena tomou a iniciativa e decidiu marcar um encontro com Paulo no Ver-o-Peso, local icônico de Belém. Paulo então aceitou, porém, os dois foram ao local vestidos com os mantos de Leão e Papão. Cada uma na sua tonalidade de azul, rivalidade pura, zoação, mas o amor falou alto e hoje desfrutam de um relacionamento movido por Remo e Paysandu.

“Nós nos seguíamos nas redes sociais, tínhamos amigos em comum, mas nunca fomos apresentados. Um belo dia, vi que ele estava postando algumas coisas de solteiro, sabe? E dei o primeiro passo, chamei ele pra tomar uma [cerveja] no Ver-O-Peso, meu lugar favorito e ele aceitou. Já tinha visto também que ele havia postado fotos com a camisa do Paysandu. Pensei e falei que iria [ao primeiro encontro] com a camisa do Remo só pra ele ficar ligado”, disse, Milena Ferreira.

Paiulo e Milena ao lado da filha (Wagner Santana / O Liberal)

A apresentação da dupla no primeiro encontro foi fundamental para que hoje, os dois estejam juntos. O futebol faz parte da rotina do casal e isso mostra, além do amor e afeto que um possui pelo outro, que o esporte, diferente do que muitos pensam, não é segregar e sim união.

“Foi muito espontâneo [o encontro], mas no primeiro papo quem tivemos, foi logo sobre Remo e Paysandu. Quando somos apaixonados pelos clubes e desse amor todo pelo Re-Pa nasceu a Melinda”

A rivalidade que virou casamento entre Milena e Paulo (Wagner Santana / O Liberal)

O casal se conheceu em dezembro 2022 e no início de fevereiro descobriram que seriam pais. A questão é, para quem a pequena Melinda irá torcer? Essa é uma situação em que cada um tenta influenciar do seu jeito, porém, o acordo entre Paulo e Milena, é deixar a pequena Melinda escolher a tonalidade de azul quando crescer.

Família remista e sempre frequentei estádio e a mesa coisa ele, a família dele sempre foi de ir ao estádio e não tinha como não repassar isso à Melinda”

“Hoje a Melinda vive um dilema, entre o pai bicolor e a mãe remista. Essa disputa hoje estou ganhando um pouco, mas como é criança, se saber se é Remo ou Paysandu. Rola aquela encarnação saudável, mas principalmente depois que a Melinda nasceu, ela vai decidir”, disse, Paulo. Já Milena afirma que vai fazendo o que pode e não deixa de influenciar a filha.

“Ele influencia e eu também influencio, mas ela quem vai decidir. Hoje ela está com a camisa do Paysandu, mas em dia de jogo do Remo ela é remista e vai pro jogo comigo e vai para jogo com ele”, falou Milena.

O casal faz parte de duas torcidas barras brava. Milena costuma frequentar a Camisa 33, do Remo, já Paulo faz parte da Alma Celeste, do Paysandu. Os dois procuram ajudar seus movimentos e os clubes como podem. Milena tenta ajudar em ações sociais da torcida, já Paulo é engajado na gestão da torcida, ambos buscam ajudar o próximo e o clube do coração

“Eu faço parte da Camisa 33, não sou muito ativa por conta da minha vida de mãe, mas sempre que posso estou presente. Fizemos ações sociais e desde o início do ano foram cinco, com entregas de marmita e sopa para moradores de rua, fizemos a ação de Páscoa e de Dia das Mães, emissões de RG, orientações jurídicas, além maquiagem”, disse, Milena.

Paulo é um pouco mais “linha de frente” e gerencia a torcida, tanto dentro, quanto fora do estádio e disse que possui a esposa como “amuleto”.

“Eu sou um pouco mais engajado com o Paysandu, sou um dos gestores da Banda Alma Celeste, que é uma torcida do Paysandu. O momento não é tão bom pro clube, com protestos, resultados ruins, mas tenho uma superstição quanto a ela o Re-Pa, desde que iniciamos o relacionamento, o Paysandu não perde um Re-Pa. O que o Remo ganhou ela dormiu, então não conta”, falou.

Casal com a filha Melinda, que vive um dilema em casa e não sabe para quem vai torcer (Wagner Santana / O Liberal)

Convívio em casa

O Re-Pa fora de casa já sabemos como é, mas vivenciar o clássico morando junto, é algo que envolve encarnação dos dois lados, mas acima de tudo respeito pela história de família que carregam, já que cada um, mantém viva a tradição familiar de torcer para Remo ou Paysandu.

“Dentro de casa é encarnação o dia inteiro. Não perco a oportunidade de encaranar nele e, por ser uma situação de família, sei muito bem separar o que é a encarnação e o que é falta de respeito. Ele sendo meu marido mais ainda e quero repassar isso à Melinda, que futebol é um lazer, um prazer, que pode se tornar uma profissão ou algo mais sério, mas que não pode passar da linha do respeito, questão de homofobia, já não gosto, não permito e não reproduzo pra minha filha”, disse, Milena.

Admiração

Paulo fez questão de dizer o quanto o Remo é importante à Milena e que admira a forma como ela torce, de um jeito bem paraense.

“O que admiro na Milana torcedora do Remo é o jeito paraense de torcer. Ela não vai gritar ‘Gol’, é sempre um ‘pega’, meu Deus, ela explode e chego até ficar medo dela”, disse.

Por outro lado, Milena falou do amor que o esposo possui pelo Paysandu e o quanto o clube é importante na rotina dele.

“O que eu mais admiro nele é o engajamento, o esforço que ele faz pela torcida dele, às vezes ele até deixa a gente um pouco de lado, às vezes eu faço queixas, pois somos família, mas ele consegue levar as duas coisas. Ele ama muito, com todas as forças, com toda alma dele esse clube e é um amor irrefutável”, disse.

Presente do dia dos namorados

Em situações bem diferentes na tabela da Série B, com o Remo brigando pelo acesso e o Paysandu lutando contra o rebaixamento, cada um pediu um presente do Dia dos Namorados.

“O melhor presente do Dia dos Namorados seria a primeira vitória do Paysandu na Série B. Sabe aquela virada de chave?”, disse, Paulo. Já Milena quer a companhia do esposo em um jogo do Remo.

“O melhor presente do Dia dos Namorados seria ele assistir um jogo comigo no Baenão ou no Mangueirão, assistindo juntos, não precisa ir com a camisa do Remo, vai com uma camisa branca”, falou.

Fortalecimento da relação

Em meio em que o futebol divide opiniões e pessoas, Paulo e Milena vivenciam a união graças ao futebol e a centenária rivalidade entre Remo e Paysandu. Paulo é adepto do bom humor e diz que isso é que mantém o relacionamento vivo.

“O que fortalece é sempre levar a vida com bom humor. O Paysandu perdeu? Acabou ali, isso é um jogo. O Remo perdeu? Acabou ali também. O relacionamento continua, a vida continua. Não adianta se estressar, todo dia o sol vai nascer”, comentou, Paulo.

Milena afirmou que a encarnação é de lei, mas que não pode levar para o coração. Que a encanação respeitosa, é o caminho para que as coisas tenham fluidez no relacionamento.

“O que fortalece é não levar para o coração. Está ali, torcendo, na hora do jogo, aquela leve encarnação, mantendo a linha do respeito que é o que fortalece, te eleva como ser humano, que é respeitar o próximo, ainda mais sendo da tua família”, finalizou.