Jogador do Vitória sofre falta e deixa estádio de ambulância com fratura e ligamentos rompidos

O lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, vai se afastar dos gramados por um bom tempo após receber uma dura entrada de Eduardo, do Cruzeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Ele deixou o estádio de ambulância e, segundo o clube, sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. Ainda na noite desta quinta-feira, passou por cirurgia no Hospital São Rafael, em Salvador.

O lance aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o jogador do Vitória avançava pela lateral. Eduardo, meia do Cruzeiro, entrou de carrinho contra o adversário. O gramado do Barradão estava encharcado devido à chuva que atingia Salvador. O carrinho do cruzeirense 'travou' o tornozelo do atleta do Vitória, que caiu sentindo dores no joelho.

Eduardo foi expulso com cartão vermelho direto. Jamerson chegou a ficar com o pé fora do eixo, demonstrando ter sofrido também a lesão no joelho, confirmada mais tarde. Maykon foi chamado por Thiago Carpini para substituí-lo.

Vitória e Cruzeiro acabaram a partida zerados. Era a chance de o time mineiro assumir a liderança do Brasileirão. A péssima condição do gramado impediu que o jogo tivesse boas condições.

Com isso, o Cruzeiro empatou em pontos com o líder Flamengo, ambos com 24, mas fica atrás nos critérios de desempate, além de ter um jogo a mais em relação ao adversário. O Vitória, por sua vez, chegou ao quarto jogo sem vitória e continua sua luta contra o rebaixamento. Agora, as duas equipes ficarão sem entrar em campo por cerca de um mês por conta da pausa para o Mundial.