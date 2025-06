Remo planeja usar time alternativo para a disputa da Supercopa Grão-Pará em 2026, diz jornalista

Na temporada de 2025, o Paysandu sofreu com o desgaste físico dos atletas por conta da disputa da Supercopa Grão-Pará, torneio realizado entre o campeão do Campeonato Paraense e o vencedor da Copa Grão-Pará. Em 2026, a disputa será entre Remo e Águia de Marabá e, para evitar passar pelos mesmos problemas do rival, o clube azulino deve entrar em campo com um time alternativo.

Segundo informações do jornalista Carlos Ferreira, o Remo não planeja iniciar a temporada com a equipe principal. O objetivo é utilizar o time "B" na disputa da Supercopa, enquanto o elenco que disputará o Parazão e as demais competições siga em preparação na pré-temporada.

A iniciativa visa evitar problemas como lesões, desgaste físico e prejuízos decorrentes do tempo reduzido de preparação, já que o clube azulino encerrará a temporada na última semana de novembro, com o fim da Série B, e a Supercopa está prevista para a segunda semana de janeiro de 2026.

Além do torneio regional, o Leão Azul ainda disputará o Parazão, a Copa Verde, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O Paysandu sofreu, nesta temporada, com o calendário apertado e sentiu os impactos de ter iniciado o ano antes das demais equipes.

A estratégia de usar uma equipe alternativa no início da temporada não é incomum. Grandes clubes do futebol brasileiro, como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Corinthians, costumam adotar esse recurso. Enquanto o time "B" disputa os primeiros compromissos do ano, o elenco principal realiza uma pré-temporada completa, com o tempo adequado de descanso.

Por isso, conforme o jornalista, o Remo estuda a criação de um time alternativo. Caso o Leão Azul permaneça na Série B ou conquiste o tão sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, o planejamento será ainda mais essencial.