"Vamos ter um campeonato mais tranquilo", diz Vilela após primeira vitória do Paysandu na Série B

O Paysandu quebrou a sequência negativa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, 13, pela 12ª rodada da competição, um gol de Leandro Vilela, aos 45 minutos do segundo tempo, deu ao Papão a vitória em cima do Botafogo de Ribeirão Preto e os primeiros três pontos cheios no torneio.

Na saída do gramado, o héroi bicolor na partida destacou a emoção vivida durante os 90 minutos. Leandro Vilela ressaltou a importância de conseguir a primeira vitória dentro da Série B e que isso vai dar mais confiança ao time para a sequência da competição, que na próxima rodada já tem o clássico Re-Pa. Além disso, ele frisou a necessidade de "evoluir" sob o comando de Claudinei Oliveira.

"A vitória era de suma importância. Mas é ter os pés no chão. Precisamos evoluir mais. Treinador novo, metodologia nova. Vem aí uma semana de clássico. Isso vai nos dar mais confiança. É um sentimento melhor. Hoje vou poder dormir melhor com a minha esposa e meus filhos e vamos ter um final de semana tranquilo. Vamos ter um campeonato mais tranquilo daqui para frente. Não podemos desistir", disse.

Com sete pontos, o Paysandu deixou a lanterna da Série B e agora ocupa a 19ª colocação. Na próxima rodada, o duelo bicolor será contra o Remo, no sábado, 21, às 18h30 no Estádio do Mangueirão.