Vilela marca no apagar das luzes, Paysandu espanta o azar e vence a primeira na Série B

O Paysandu enfim venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Banpará Curuzu, Leandro Vilela marcou o gol solo, aos 45 minutos do segundo tempo, para garantir a vitória bicolor em cima do Botafogo de Ribeirão Preto na noite desta sexta-feira, 13, pela 12ª rodada da competição.

Com a vitória, o Paysandu encerrou o jejum sem vencer na competição e deixou a lanterna, chegando aos sete pontos e subindo para o 19º lugar na tabela de classificação.

Na próxima rodada, o Paysandu terá o clássico Re-Pa com o Remo pela frente. No sábado, 21, Leão e Papão vão jogar pela 13ª rodada às 18h30 no Estádio do Mangueirão. Já o Botafogo volta a campo um dia antes, na sexta-feira, 20, para encarar a Chapecoense às 19h na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

Primeiro tempo

A sexta-feira 13 foi sinônimo de mudança para o Paysandu. Em campo, Claudinei Oliveira estreou na beira do gramado e promoveu trocas significativas na equipe, como a entrada de Thalisson na defesa e Ronaldo Henrique no meio de campo.

Mas a principal mudança que precisava acontecer era na postura do time com a bola rolando. E foi assim que o Paysandu iniciou o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

De cara, Ronaldo Henrique arriscou do meio da rua e obrigou o goleiro Victor Souza a fazer a primeira defesa do jogo com segundos de bola rolando. Depois, Rossi cruzou e Benítez, sozinho na pequena área, cabeceou para fora.

Postura diferente contra um adversário direto na luta pela permanência na competição, já que o Botafogo iniciou a rodada na porta do Z4 e o Papão afogado na lanterna.

Até os 25 minutos do primeiro tempo, o equilíbrio resumiu o primeiro tempo. O bom início bicolor deu lugar ao ímpeto do Botafogo que fez Gabriel Mesquita trabalhar duas vezes, sendo uma delas a queima roupa com Sabit tentando de dentro da pequena área.

Sustos a parte, o Paysandu voltou a ter o controle do jogo na segunda parte do primeiro tempo. As válvulas de escape bicolor eram as laterais com Rossi pela esquerda e Marlon, que voltou a ser titular, pela direita.

E foi com Marlon levantando da direita que Leandro Vilela, sozinho dentro da pequena área, desviou para fora, perdendo mais uma chance clara de gol para o Paysandu.

Em números, o primeiro tempo teve um Papão com mais finalizações - sete no total, sendo duas "grandes chances" -, mas em desvantagem em fundamentos como passes certos, escanteios e posse de bola. Resultado: placar zerado na etapa inicial.

Segundo tempo

Os lados seguiram sendo aliados do Paysandu na volta do intervalo. Foi pela direita que Reverson cruzou rasteiro e Marlon chegou tocando e obrigando Victor Souza a fazer grande defesa para evitar o primeiro gol bicolor no jogo.

Até aos 15 minutos, o Paysandu foi superior. Com mais volume de jogo e posse de bola, a equipe bicolor teve o controle das ações ofensivas, apostando muito na bola alta.

E buscando aproveitar as investidas pelo alto, Claudinei Oliveira promoveu a estreia de Diogo Oliveira no Paysandu, centroavante de 1,94 metros. Só que, curiosamente, as bolas cruzadas não conseguiram encontrar o camisa 27 - que vai herdar a 9 a partir do clássico Re-Pa - bicolor.

Por cima não rolou, e por baixo também não. Aos 27 minutos, Rossi escapou pela direita, cruzou rasteiro e Diogo Oliveira não conseguiu pegar em cheio para abrir o placar. Mas na sequência, a bola caiu nos pés de Maurício Garcez - outro estreante da noite -, que bateu para fora.

A principal chance do Botafogo no segundo tempo veio em um vacilo da defesa bicolor. Leandro Maciel tentou e Luan Freitas conseguiu uma recuperação para evitar o gol da equipe paulista.

Os minutos finais de jogo foram de aflição para o Paysandu. Alexandre Jesus tentou da entrada da área e Gabriel Mesquita quase engole um frango.

Apesar disso, o Paysandu tentou até o último minuto e na base do abafa, conseguiu abrir o placar aos 45 minutos. Após bola cruzada da direita, Rossi não conseguiu alcançar e ela sobrou para Leandro Vilela chutar para o fundo do gol. Paysandu um a zero e fim de jejum na Série B!

Ficha técnica

Paysandu 1 x 0 Botafogo-SP

Data: 13/06/2025

Hora: 21h35

Local: Estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares (CBF/RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (CBF/RJ) e Thiago Filemon Soares (CBF/RJ)

VAR: Wagner Reway (FIFA/SC)

Cartão Amarelo: Thalisson, Rossi e Leandro Vilela (PSC) | Rafael Milhorim, Sabit, Jonathan Cafu e Ericsson (Botafogo-SP)

Gols: Leandro Vilela (45' / 2º T)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Joaquín Novillo, Luan Freitas, Thalisson e PK (Reverson); Ronaldo Henrique (Dener), Leandro Vilela e Matheus Vargas (Marcelinho); Marlon (Maurício Garcez), Jorge Benítez (Diogo Oliveira) e Rossi.

Técnico: Claudinei Oliveira

Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Sabit (Alejo Dramisino) e Leandro Maciel; Jonathan Cafu (Jefferson Nem), Alexandre Jesus e Robinho (Pablo Thomaz).

Técnico: Allan All

