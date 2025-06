De olho no G4, Remo pega o Athletico-PR e busca a primeira vitória fora de casa na Série B

O Remo terá mais um compromisso fora de casa nesta Série B do Brasileiro. O Leão encara a equipe do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Coritiba (PR), de olho no G4 da competição. O confronto entre Furacão e Leão Azul coloca frente à frente o Remo com uma campanha muito boa e a equipe rubro-negra em uma fase difícil, tentando se encontrar na competição.

A partida não contará com os técnicos principais das equipes, já que o Remo não possui treinador e está no mercado atrás de um novo comandante, após saída do de Daniel Paulista. A equipe nortista terá Flávio Garcia, auxiliar permanente do clube e que comandou o Leão no último jogo contra o Operário-PR. Já o Furacão não contará com técnico Odair Helmann e seu auxiliar, Fábio Moreno, já que ambos foram expulsos no último jogo e terão que cumprir suspensão. Quem irá comandar o Athletico deve ser comandado pelo preparador físico Anderson Nicolau.

O Leão Azul está invicto jogando em Belém, mas quando o assunto é fora de casa, o Remo não consegue o mesmo desempenho. São quatro empates (Ferroviária-SP, Botafogo-SP, Criciúma-SC e Athletico-GO) e uma derrota (CRB-AL) e, em Brasileirão Série B, o time que quer buscar o acesso precisa vencer fora de seus domínios.

Para este jogo, o técnico interino Flávio Garcia não poderá contar com o volante Luan Martins, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida e terá que cumprir suspensão. Ele poderá contar com o retorno de Caio Vinícius, que estava lesionado e deve ser uma opção para o meio-campo. Outro desfalque do Remo é o lateral-direito Marcelinho. Titular absoluto na equipe azulina, Marcelinho foi substituído no intervalo da partida contra o Operário-PR, pois se queixou de falta de ar e mal-estar. Marcelinho foi reavaliado, não teve alterações significativas, mas a equipe médica do clube decidiu pedir novos exames e uma ressonância cardíaca. Ele foi vetado do jogo e só retorna após o resultado da ressonância e a avaliação médica. No seu lugar podem entrar o jovem Kadu, além de Pedro Costa.

Já no lado do Furacão da baixada, alguns jogadores importantes estão fora da partida contra o Remo. O volante Felipinho e o meia Zapelli estão suspensos, já o atacante Isaac e os laterais Dudu e Palácios estão no Departamento Médico. O volante Patrick, que ficou fora da última partida do Furacão, irá passar por uma avaliação médica, mas tudo indica que irá para o jogo.

Por outro lado, Luiz Fernando, o artilheiro do CAP na temporada está de volta, após cumprir suspensão. Outros retornos é a João Cruz e Léo Derik, que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, voltam e são opções.

FICHA TÉCNICA

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Data: 14.06.2025

Horário: 18h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Gizeli Casaril (SC) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Athletico-PR: Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo e Esquivel; Falcão, Patrick, Giuliano e João Cruz; Luiz Fernando e Renan Peixoto.

Remo: Marcelo Rangel; Kadu (Pedro Costa), Klaus, Reynaldo e Sávio; Pedro Castro, Caio Vícius e Pavani; Janderson, Adaílson e Pedro Rocha.