Remo está escalado para encarar o Athletico-PR pela 12ª rodada da Série B

O Clube do Remo está com o time escalado para encarar o Athletico-PR, neste sábado (14), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão, que está sem técnico, será comandado por Flávio Garcia, auxiliar permanente do clube, que já comandou o time na vitória da 11ª rodada, contra o Operário-PR.

Para a partida, estão de fora da equipe azulina: Luan Martins, que está suspenso, e Marcelinho, por questões de saúde. Para substituir Luan Martins, Caio Vinícius, que estava lesionado, mas se recuperou, entrará em campo, contra o Furacão, enquanto Pedro Costa foi escalado para o lugar de Marcelinho.

Além deles, o Leão terá em campo também: Marcelo Rangel, Adaílton, Janderson, Pedro Rocha, Pavani, Pedro Castro, Alan R., Klaus e Reynaldo.

A bola rola a partir das 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com, além de transmissão ao vivo na Rádio Liberal+.

Confira a escalação completa: