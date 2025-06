Técnico interino do Remo lamenta derrota fora de casa: ‘Resultado justo seria o empate’

O Clube do Remo não conseguiu segurar a vantagem alcançada no primeiro minuto do jogo contra o Athletico-PR e perdeu por 2 a 1, fora de casa, na Arena da Baixada, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem técnico, o Leão foi comandado pelo auxiliar permanente do clube, Flávio Garcia, que lamentou a derrota.

“O gol com 50 segundos foi uma jogada que a gente treinou durante a semana. Naturalmente, a situação do Athletico ia forçá-los a tentar buscar mais o jogo, e a gente cometeu alguns erros coletivos. No decorrer da partida, tentamos mudar a formação: saímos da linha de cinco, adiantamos o Caio, e isso deu mais equilíbrio para a equipe. Passamos a sofrer um pouco menos no final do primeiro tempo. Infelizmente, tive que fazer duas trocas por necessidade. Senti que ainda faltava um pouco de pressão na bola, principalmente no setor de ataque. No fim, tivemos até duas ou três chances em que poderíamos ter feito o segundo gol, com Davó, Janderson e Pedro Rocha, mas infelizmente não conseguimos marcar. Era natural o Athletico vir mais para cima, então acho que a equipe se comportou bem, principalmente no primeiro tempo e durante boa parte do segundo, no um contra um. Enfim, são coisas do futebol. Ganhamos assim na rodada passada, e agora”, avaliou.

Flávio também analisou os erros azulinos durante a partida, que, para ele, levaram à derrota do time.

“Faltou um pouco de paciência, principalmente quando estávamos vencendo. Estávamos tentando forçar muito o passe, algo que conversei com eles no intervalo. A gente forçava o passe e entregava a bola para o Athletico. Não circulamos a bola como havíamos planejado. E, quando você entrega a bola para um time de qualidade como o Athletico, ele acaba te empurrando para trás, como aconteceu. Erramos muitos passes no primeiro tempo e, infelizmente, tomamos o gol no final, mesmo estando com superioridade na área”, explicou.

Para Flávio, o importante agora é focar na próxima partida do Leão: o clássico contra o maior rival, o Paysandu. O jogo, válido pela 13ª rodada da Segundona, será disputado no Estádio do Mangueirão, às 18h30 do próximo sábado (21).

“Acho que o resultado mais justo teria sido o empate. Conseguimos controlar mais o jogo no último terço da partida, mas, por um erro, não deu certo. Agora é levantar a cabeça e trabalhar com foco no clássico do próximo fim de semana”, finalizou.