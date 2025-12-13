Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém é um nome que marcou época no Clube do Remo. Ex-meio-campista, ele construiu uma trajetória de identificação com o Leão Azul, destacando-se pela liderança e dedicação dentro de campo. Sua passagem pelo clube está diretamente ligada a momentos importantes do futebol paraense no início dos anos 2000.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Início da carreira e chegada ao Remo

A carreira no futebol profissional iniciou atuando em equipes do estado, o que facilitou sua adaptação ao Remo. Identificado com o futebol local, ele chegou ao clube em um período difícil e rapidamente ganhou espaço no elenco principal, tornando-se uma peça importante no meio-campo.

Destaque no meio-campo azulino

Ao longo de seis temporadas defendendo o Remo, entre os anos de 2000 e 2005, Márcio Belém foi protagonista em campanhas relevantes do clube. O meio-campista se destacou muito pela vontade, garra e teve um papel fundamental de liderança dentro e fora das quatro linhas.

Durante esse período, ele conquistou títulos importantes com a camisa do Leão Azul, ajudando o Remo em competições estudais e nacionais.

VEJA MAIS

Identificação com a torcida e liderança

Mais do que números, Márcio Belém ficou marcado pela identificação com o clube. Márcio era torcedor do Remo e um atleta que compreendia o peso da camisa do Remo. A relação com a torcida sempre foi de respeito e reconhecimento. Mesmo após o fim de sua passagem pelo clube, o nome de Márcio Belém continuou sendo lembrado com carinho pelos torcedores.

Últimos anos e legado no futebol paraense

Após deixar o Remo, Márcio Belém seguiu sua carreira em outros clubes, mas sua imagem permaneceu fortemente associada ao Leão Azul. Ele fez parte de duas conquistas que são bastante exaltadas pelo Remo e seus torcedores.

Márcio Belém atuou na campanha do título 100% do Remo, no Campeonato Paraense de 2004, quando o Leão Azul levantou a taça de forma invicta, com 14 vitória em 14 jogos. No ano seguinte, ele marcou de vez sua trajetória no Remo, quando foi campeão brasileiro da Série C, em uma campanha que teve como marca o apoio incondicional do Fenômeno Azul e a montagem do elenco, que teve vários jogadores da terra, que conseguiram a maior conquista azulina em sua história.

O ex-jogador faleceu na tarde deste sábado (13), em Belém, em sua residência, após sofrer um infarto. Ele foi socorrido por familiares até à UPA da Terra Firme, mas não resistiu e morreu.