Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

O Liberal
fonte

Márcio Belém marcou seu nome na história do Remo (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Márcio Belém é um nome que marcou época no Clube do Remo. Ex-meio-campista, ele construiu uma trajetória de identificação com o Leão Azul, destacando-se pela liderança e dedicação dentro de campo. Sua passagem pelo clube está diretamente ligada a momentos importantes do futebol paraense no início dos anos 2000.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Início da carreira e chegada ao Remo

A carreira no futebol profissional iniciou atuando em equipes do estado, o que facilitou sua adaptação ao Remo. Identificado com o futebol local, ele chegou ao clube em um período difícil e rapidamente ganhou espaço no elenco principal, tornando-se uma peça importante no meio-campo.

Destaque no meio-campo azulino

Ao longo de seis temporadas defendendo o Remo, entre os anos de 2000 e 2005, Márcio Belém foi protagonista em campanhas relevantes do clube. O meio-campista se destacou muito pela vontade, garra e teve um papel fundamental de liderança dentro e fora das quatro linhas.

Durante esse período, ele conquistou títulos importantes com a camisa do Leão Azul, ajudando o Remo em competições estudais e nacionais.

VEJA MAIS

image Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes
Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

 

Identificação com a torcida e liderança

Mais do que números, Márcio Belém ficou marcado pela identificação com o clube. Márcio era torcedor do Remo e um atleta que compreendia o peso da camisa do Remo. A relação com a torcida sempre foi de respeito e reconhecimento. Mesmo após o fim de sua passagem pelo clube, o nome de Márcio Belém continuou sendo lembrado com carinho pelos torcedores.

Últimos anos e legado no futebol paraense

Após deixar o Remo, Márcio Belém seguiu sua carreira em outros clubes, mas sua imagem permaneceu fortemente associada ao Leão Azul. Ele fez parte de duas conquistas que são bastante exaltadas pelo Remo e seus torcedores.

Márcio Belém atuou na campanha do título 100% do Remo, no Campeonato Paraense de 2004, quando o Leão Azul levantou a taça de forma invicta, com 14 vitória em 14 jogos. No ano seguinte, ele marcou de vez sua trajetória no Remo, quando foi campeão brasileiro da Série C, em uma campanha que teve como marca o apoio incondicional do Fenômeno Azul e a montagem do elenco, que teve vários jogadores da terra, que conseguiram a maior conquista azulina em sua história.

O ex-jogador faleceu na tarde deste sábado (13), em Belém, em sua residência, após sofrer um infarto. Ele foi socorrido por familiares até à UPA da Terra Firme, mas não resistiu e morreu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MERCADO

Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando'

Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços

12.12.25 19h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda