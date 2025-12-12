Capa Jornal Amazônia
Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando'

Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços

O Liberal

De olho na temporada 2026, quando retorna à Série A após mais de três décadas, o Remo vive dias de intensa busca por um novo treinador. A direção azulina corre contra o tempo para definir o nome que comandará a equipe no ano do reencontro com a elite nacional. E, segundo o presidente Tonhão, a escolha tem prazo definido para acontecer.

Em entrevista, o dirigente afirmou que o clube trabalha em sigilo, mas projeta um desfecho até segunda-feira (15). Segundo o mandatário azulino, a definição do novo técnico do Leão é o ponto de partida para acelerar o planejamento — especialmente as contratações.

“Infelizmente não posso falar nada de concreto. Estamos em busca de um treinador, de um nome ideal. Alguns contatos foram feitos e estamos esperando”, disse o presidente, mantendo o suspense sobre os alvos da diretoria.

Tonhão reforçou que a ansiedade também chegou ao próprio comando do clube.

“Acho que nesse final de semana a coisa deve se concretizar, no mais tardar até segunda-feira. Estou com certa urgência para contratar esse treinador, pra que a gente possa partir para outras contratações, dentro do perfil de jogo que ele utilizará na temporada 2026”, explicou.

Negociações em andamento

Enquanto o técnico não é anunciado, o executivo Marcos Braz segue no mercado em busca de reforços. O presidente revelou que a diretoria já iniciou conversas com jogadores livres, mas afirmou que não há nada de concreto até o momento.

“O Braz conversa comigo, passa os nomes para os analistas. Eu também tenho uma relação de jogadores sendo contatados e outros avaliados. Mas não podemos adiantar nada porque ainda não tem nada concretizado”, apontou. “Vamos esperar assinar o contrato para anunciar.”

O Remo também definiu a data de reapresentação do elenco: 2 de janeiro. A decisão levou em conta o período de férias e a proximidade com as festas de fim de ano.

“Os jogadores tinham que ter 30 dias de férias. O término cairia em 23 de dezembro, depois vêm as festas, e não teria produtividade. Então decidimos que a reapresentação será no dia 2”, afirmou.

