Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando'

Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços

O Liberal
12.12.25 19h23

De olho na temporada 2026, quando retorna à Série A após mais de três décadas, o Remo vive dias de intensa busca por um novo treinador. A direção azulina corre contra o tempo para definir o nome que comandará a equipe no ano do reencontro com a elite nacional. E, segundo o presidente Tonhão, a escolha tem prazo definido para acontecer.

Em entrevista, o dirigente afirmou que o clube trabalha em sigilo, mas projeta um desfecho até segunda-feira (15). Segundo o mandatário azulino, a definição do novo técnico do Leão é o ponto de partida para acelerar o planejamento — especialmente as contratações.

Executivo acalma ansiedade da torcida por novidades no Remo: 'Torcedor tem que torcer'

Marcos Braz confirmou que corre atrás de um novo treinador, mas pediu paciência e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela diretoria remista

"Infelizmente não posso falar nada de concreto. Estamos em busca de um treinador, de um nome ideal. Alguns contatos foram feitos e estamos esperando", disse o presidente, mantendo o suspense sobre os alvos da diretoria.

Tonhão reforçou que a ansiedade também chegou ao próprio comando do clube. "Acho que nesse final de semana a coisa deve se concretizar, no mais tardar até segunda-feira. Estou com certa urgência para contratar esse treinador, pra que a gente possa partir para outras contratações, dentro do perfil de jogo que ele utilizará na temporada 2026", explicou.

Negociações em andamento

Enquanto o técnico não é anunciado, o executivo Marcos Braz segue no mercado em busca de reforços. O presidente revelou que a diretoria já iniciou conversas com jogadores livres, mas afirmou que não há nada de concreto até o momento.

"O Braz conversa comigo, passa os nomes para os analistas. Eu também tenho uma relação de jogadores sendo contatados e outros avaliados. Mas não podemos adiantar nada porque ainda não tem nada concretizado", apontou. "Vamos esperar assinar o contrato para anunciar."

O Remo também definiu a data de reapresentação do elenco: 2 de janeiro. A decisão levou em conta o período de férias e a proximidade com as festas de fim de ano. "Os jogadores tinham que ter 30 dias de férias. O término cairia em 23 de dezembro, depois vêm as festas, e não teria produtividade. Então decidimos que a reapresentação será no dia 2", afirmou.