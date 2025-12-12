Vai virar SAF? Remo se pronuncia e emite nota sobre o assunto; saiba detalhes

Em meio as negociações em que o clube vive para a montagem do elenco da temporada 2026 e acerto com um técnico, visado a Série A do Brasileiro, o Remo também se posicionou na situação envolvendo rumores que o clube estaria planejando virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e que esse tipo de informação é para tumultuar o ambiente azulino.

O clube azulino informou através de nota em seu site oficial, que não procede a informação que o clube irá se tornar SAF. O Leão Azul afirmou que essas notícias estão circulando de forma “irresponsável” e que o clube nunca cogitou a mudança de estrutura para SAF.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

“O Clube do Remo vem a público negar veementemente qualquer notícia referente a mudanças sobre a estrutura associativa do Clube. Nos últimos dias, informações sem procedências estão circulando de forma irresponsável sobre mudança do modelo associativo que o clube tem atualmente para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A diretoria ressalta que nunca cogitou a mudança de estrutura para SAF e que as falsas informações visam apenas tumultuar o ambiente da instituição”.

Pensamento antigo?

Em 2022, na gestão de Fábio Bentes, o clube azulino contratou uma consultoria e estudou a possibilidade de virar SAF. O ex-presidente do Remo e atual e atual presidente do Conselho Deliberativo do Remo, Fábio Bentes, afirmou que o futuro do futebol brasileiro são os clubes se tornarem SAF, já que a instituição que não seguir esse caminho, corre o risco de perder mercado.

“Eu acho que o futuro do futebol é que as equipes virem SAF. Não sei daqui a quantos anos, mas as equipes que não tiverem virado clube empresa vão perder mercado. Assim como houve nos anos 90, quando ocorreu uma intensa profissionalização no futebol e o Remo ficou pra trás, acredito que muitas equipes devem perder se não aderirem à SAF", avaliou Fábio Bentes, então presidente do Remo, em janeiro de 2022.