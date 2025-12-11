Artilheiro da Série B e ídolo do Remo, Pedro Rocha diz adeus e assina com o Coritiba; veja

De aliado a adversário, a vida do atacante Pedro Rocha sofreu uma mudança significativa nesta quarta-feira (11), quando o jogador formalizou contrato para defender o Coritiba. Com isso, a novela envolvendo o futuro do artilheiro da Série B está oficialmente encerrada, mas sem o final feliz esperado pela torcida remista.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha acertou com o Coritiba até o fim da Série A e chega para suprir a principal carência do clube: o setor ofensivo. Mesmo campeão da Série B, o Coxa terminou a campanha com apenas 39 gols marcados, o que colocou o ataque como prioridade absoluta na montagem do elenco para 2026.

VEJA MAIS

O atacante vem de uma temporada forte pelo Remo, onde disputou 44 partidas, marcou 19 gols e contribuiu com nove assistências. Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes como Grêmio, Spartak Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma.

Com o título da Série B no currículo e calendário cheio pela frente, o Coritiba terá três frentes de disputa em 2026: o Campeonato Paranaense, que começa em 7 de janeiro, a Série A e a Copa do Brasil. Pedro Rocha chega para ser uma das referências do time nesse novo ciclo.