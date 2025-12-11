Artilheiro da Série B e ídolo do Remo, Pedro Rocha diz adeus e assina com o Coritiba; veja O desejo dos azulinos em contar com o goleador chegou ao fim após o anúncio que formalizou a ida do atacante para o sul do país O Liberal 11.12.25 15h38 Pedro Rocha viveu um ano mágico no Remo e agora atravessa o país para defender o Coxa. (Thiago Gomes / O Liberal) De aliado a adversário, a vida do atacante Pedro Rocha sofreu uma mudança significativa nesta quarta-feira (11), quando o jogador formalizou contrato para defender o Coritiba. Com isso, a novela envolvendo o futuro do artilheiro da Série B está oficialmente encerrada, mas sem o final feliz esperado pela torcida remista. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Pedro Rocha acertou com o Coritiba até o fim da Série A e chega para suprir a principal carência do clube: o setor ofensivo. Mesmo campeão da Série B, o Coxa terminou a campanha com apenas 39 gols marcados, o que colocou o ataque como prioridade absoluta na montagem do elenco para 2026. VEJA MAIS Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos Coritiba negocia a contratação de Pedro Rocha, atacante do Remo Contrato do atacante termina no fim deste ano Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026 O atacante vem de uma temporada forte pelo Remo, onde disputou 44 partidas, marcou 19 gols e contribuiu com nove assistências. Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes como Grêmio, Spartak Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com o título da Série B no currículo e calendário cheio pela frente, o Coritiba terá três frentes de disputa em 2026: o Campeonato Paranaense, que começa em 7 de janeiro, a Série A e a Copa do Brasil. Pedro Rocha chega para ser uma das referências do time nesse novo ciclo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol atacante pedro rocha coritiba remo futebol brasileiro série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MERCADO Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando' Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços 12.12.25 19h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26