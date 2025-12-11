Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Artilheiro da Série B e ídolo do Remo, Pedro Rocha diz adeus e assina com o Coritiba; veja

O desejo dos azulinos em contar com o goleador chegou ao fim após o anúncio que formalizou a ida do atacante para o sul do país

O Liberal
fonte

Pedro Rocha viveu um ano mágico no Remo e agora atravessa o país para defender o Coxa. (Thiago Gomes / O Liberal)

De aliado a adversário, a vida do atacante Pedro Rocha sofreu uma mudança significativa nesta quarta-feira (11), quando o jogador formalizou contrato para defender o Coritiba. Com isso, a novela envolvendo o futuro do artilheiro da Série B está oficialmente encerrada, mas sem o final feliz esperado pela torcida remista.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Pedro Rocha acertou com o Coritiba até o fim da Série A e chega para suprir a principal carência do clube: o setor ofensivo. Mesmo campeão da Série B, o Coxa terminou a campanha com apenas 39 gols marcados, o que colocou o ataque como prioridade absoluta na montagem do elenco para 2026.

VEJA MAIS

image Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo
Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos

image Coritiba negocia a contratação de Pedro Rocha, atacante do Remo
Contrato do atacante termina no fim deste ano

image Interesse por Pedro Rocha esfria após punições da FIFA atingirem São Paulo e Corinthians
Punições por dívidas antigas atrapalham negociações e deixam futuro do atacante em aberto para 2026

O atacante vem de uma temporada forte pelo Remo, onde disputou 44 partidas, marcou 19 gols e contribuiu com nove assistências. Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes como Grêmio, Spartak Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Athletico, Fortaleza e Criciúma.

Com o título da Série B no currículo e calendário cheio pela frente, o Coritiba terá três frentes de disputa em 2026: o Campeonato Paranaense, que começa em 7 de janeiro, a Série A e a Copa do Brasil. Pedro Rocha chega para ser uma das referências do time nesse novo ciclo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

atacante pedro rocha

coritiba

remo

futebol brasileiro

série a 2026

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MERCADO

Presidente do Remo fixa data para anúncio do novo técnico: 'Estamos esperando'

Tonhão confirmou que anúncio é crucial para destravar negociações com outros reforços

12.12.25 19h23

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda