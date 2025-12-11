Copa do Brasil terá duas vagas à Libertadores; Remo, Paysandu e mais quatro paraenses estão na briga Além da dupla Re-Pa, o torneio nacional terá Castanhal, Águia de Marabá, Tuna Luso e Bragantino O Liberal 11.12.25 15h30 A Copa do Brasil do próximo ano dará duas vagas, ao campeão e vice, na Libertadores da América. (Luã Tomasson / Brasiliense FC) A Copa do Brasil terá um peso ainda maior a partir de 2026, quando passará a oferecer duas vagas para a Conmebol Libertadores: uma para o campeão e outra para o vice-campeão. A mudança, discutida no Conselho Técnico da Série A e confirmada pela CBF, reduz de seis para cinco as vagas destinadas pelo Brasileirão ao torneio continental, ampliando a margem de possibilidades para os seis times paraenses confirmados na próxima edição. Ainda falta definir se o vice da Copa do Brasil entrará direto na fase de grupos ou nas etapas preliminares, algo que será oficializado na publicação dos regulamentos na próxima semana. Para a edição atual, nada muda — apenas o campeão de 2025 terá vaga assegurada na Libertadores 2026. O novo formato aumenta a relevância da competição e reforça o peso da participação para clubes de diversos estados, especialmente o Pará, que terá seis representantes na disputa de 2026. VEJA MAIS Castanhal pode herdar vaga do Remo na Copa do Brasil, caso time azulino consiga acesso à Série A A última rodada da Série B terá a torcida especial dos castanhalenses, que desejam uma segunda competição para a temporada de 2026 Tuna Luso realiza troca de gramado do estádio do Souza de olho na temporada de 2026 A modernização só foi possível graças ao programa da Federação Paraense de Futebol em parceria com a CBF, que aprovou o projeto apresentado pela Tuna para a renovação do campo Time vegano criado há três anos, Laguna leva pauta ambiental à Copa do Brasil 2026 O Laguna SAF será o terceiro representante do Rio Grande do Norte na Copa BR, que terá novo formato em 2026 Na primeira fase, quatro clubes paraenses iniciam a caminhada: Castanhal, que herdou vaga por conta do acesso do Remo; Águia de Marabá, classificado via Copa Grão-Pará; Tuna Luso, que herdou vaga pelo título do Paysandu; e o Bragantino, que completa o grupo inicial de representantes do estado. Na terceira fase, o Paysandu entra diretamente na competição graças ao título da Copa Verde, repetindo a condição de entrada avançada que o clube tem conquistado nos últimos anos. Já na quinta fase, equivalente às oitavas de final, o Clube do Remo será inserido automaticamente, classificação obtida por sua campanha na Série A do Brasileirão. A edição de 2026 começará na semana de 18 de fevereiro, com os clubes da Série A entrando apenas na quinta fase. A final, marcada para 6 de dezembro, fechará a temporada do futebol brasileiro. Com duas vagas na Libertadores em jogo e seis times paraenses espalhados pelas fases do torneio, o estado terá uma das maiores representações de sua história na Copa do Brasil, aumentando suas chances de alcançar um cenário continental. Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 remo paysandu tuna castanhal águia de marabá bragantino jornal amazônia 