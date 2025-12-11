Capa Jornal Amazônia
Copa do Brasil terá duas vagas à Libertadores; Remo, Paysandu e mais quatro paraenses estão na briga

Além da dupla Re-Pa, o torneio nacional terá Castanhal, Águia de Marabá, Tuna Luso e Bragantino

A Copa do Brasil do próximo ano dará duas vagas, ao campeão e vice, na Libertadores da América.

A Copa do Brasil terá um peso ainda maior a partir de 2026, quando passará a oferecer duas vagas para a Conmebol Libertadores: uma para o campeão e outra para o vice-campeão. A mudança, discutida no Conselho Técnico da Série A e confirmada pela CBF, reduz de seis para cinco as vagas destinadas pelo Brasileirão ao torneio continental, ampliando a margem de possibilidades para os seis times paraenses confirmados na próxima edição. 

Ainda falta definir se o vice da Copa do Brasil entrará direto na fase de grupos ou nas etapas preliminares, algo que será oficializado na publicação dos regulamentos na próxima semana. Para a edição atual, nada muda — apenas o campeão de 2025 terá vaga assegurada na Libertadores 2026.

O novo formato aumenta a relevância da competição e reforça o peso da participação para clubes de diversos estados, especialmente o Pará, que terá seis representantes na disputa de 2026. 

Na primeira fase, quatro clubes paraenses iniciam a caminhada: Castanhal, que herdou vaga por conta do acesso do Remo; Águia de Marabá, classificado via Copa Grão-Pará; Tuna Luso, que herdou vaga pelo título do Paysandu; e o Bragantino, que completa o grupo inicial de representantes do estado.

Na terceira fase, o Paysandu entra diretamente na competição graças ao título da Copa Verde, repetindo a condição de entrada avançada que o clube tem conquistado nos últimos anos. Já na quinta fase, equivalente às oitavas de final, o Clube do Remo será inserido automaticamente, classificação obtida por sua campanha na Série A do Brasileirão.

A edição de 2026 começará na semana de 18 de fevereiro, com os clubes da Série A entrando apenas na quinta fase. A final, marcada para 6 de dezembro, fechará a temporada do futebol brasileiro. Com duas vagas na Libertadores em jogo e seis times paraenses espalhados pelas fases do torneio, o estado terá uma das maiores representações de sua história na Copa do Brasil, aumentando suas chances de alcançar um cenário continental.

futebol

copa do brasil 2026

remo

paysandu

tuna

castanhal

águia de marabá

bragantino

jornal amazônia
