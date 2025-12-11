Copa do Brasil terá duas vagas à Libertadores; Remo, Paysandu e mais quatro paraenses estão na briga

A Copa do Brasil terá um peso ainda maior a partir de 2026, quando passará a oferecer duas vagas para a Conmebol Libertadores: uma para o campeão e outra para o vice-campeão. A mudança, discutida no Conselho Técnico da Série A e confirmada pela CBF, reduz de seis para cinco as vagas destinadas pelo Brasileirão ao torneio continental, ampliando a margem de possibilidades para os seis times paraenses confirmados na próxima edição.

Ainda falta definir se o vice da Copa do Brasil entrará direto na fase de grupos ou nas etapas preliminares, algo que será oficializado na publicação dos regulamentos na próxima semana. Para a edição atual, nada muda — apenas o campeão de 2025 terá vaga assegurada na Libertadores 2026.

O novo formato aumenta a relevância da competição e reforça o peso da participação para clubes de diversos estados, especialmente o Pará, que terá seis representantes na disputa de 2026.

Na primeira fase, quatro clubes paraenses iniciam a caminhada: Castanhal, que herdou vaga por conta do acesso do Remo; Águia de Marabá, classificado via Copa Grão-Pará; Tuna Luso, que herdou vaga pelo título do Paysandu; e o Bragantino, que completa o grupo inicial de representantes do estado.

Na terceira fase, o Paysandu entra diretamente na competição graças ao título da Copa Verde, repetindo a condição de entrada avançada que o clube tem conquistado nos últimos anos. Já na quinta fase, equivalente às oitavas de final, o Clube do Remo será inserido automaticamente, classificação obtida por sua campanha na Série A do Brasileirão.

A edição de 2026 começará na semana de 18 de fevereiro, com os clubes da Série A entrando apenas na quinta fase. A final, marcada para 6 de dezembro, fechará a temporada do futebol brasileiro. Com duas vagas na Libertadores em jogo e seis times paraenses espalhados pelas fases do torneio, o estado terá uma das maiores representações de sua história na Copa do Brasil, aumentando suas chances de alcançar um cenário continental.