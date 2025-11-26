Time vegano criado há três anos, Laguna leva pauta ambiental à Copa do Brasil 2026 O Laguna SAF será o terceiro representante do Rio Grande do Norte na Copa BR, que terá novo formato em 2026 O Liberal 26.11.25 18h15 O Clube Laguna se prepara para uma estreia histórica na Copa do Brasil 2026. A equipe do Rio Grande do Norte, que conquistou a classificação inédita para o torneio nacional, chega ao cenário esportivo trazendo não apenas um feito dentro de campo, mas também uma proposta singular fora dele: ser o primeiro clube das Américas a aderir formalmente ao Plant Based Treaty, iniciativa global que defende a transição dos sistemas alimentares como parte fundamental do combate às mudanças climáticas. A presença do Laguna na competição coincide com o clima de debates da COP 30, realizada recentemente na capital paraense, que trouxe discussões sobre o futuro do planeta. Em meio às pautas ambientais, o clube se destaca por conectar desempenho esportivo e compromisso climático, reforçando a ideia de que o futebol pode ser um vetor de transformação social. Equipe da Plant Based Treaty que esteve recentemente na COP30. (Divulgação) A proposta tem apoio direto dos fundadores. “Acreditamos que o futebol é o veículo de comunicação mais democrático que existe, pois fala com todas as idades, classes sociais e nacionalidades. E através do futebol, podemos conscientizar as pessoas sobre as mudanças urgentes que precisamos fazer em nossos hábitos e na nossa relação com o planeta”, afirma Gustavo Nabinger, um dos responsáveis pela criação do clube. VÍDEO: Em Belém, Luisa Mell protesta seminua e pintada contra cardápio da COP 30 Ativista se deitou em 'prato' gigante na capital paraense simulando ser espetada; performance reforça o veganismo e critica consumo de carne Dia Mundial do Veganismo: estilo de vida ganha cada vez mais adeptos em Belém Celebrada nesta sexta-feira (1º), a data reforçar não apenas os benefícios de uma alimentação livre de produtos de origem animal, mas também a conscientização sobre esse estilo de vida Dia do Veganismo: estilo de vida preserva a existência animal e traz benefícios à saúde Comemorado mundialmente em 1º de novembro, o Dia do Veganismo é uma forma de protesto sobre a importância da vida animal A liderança do Plant Based Treaty no Brasil também destaca o simbolismo do momento. "Estivemos recentemente na COP 30 em Belém trazendo a pauta da transição dos sistemas alimentares e é com muita alegria que vemos bons exemplos também no futebol, o esporte mais popular do mundo. Isso gera uma conexão forte com as pessoas, mostra que a riqueza de uma alimentação à base de plantas, além de sustentável, influencia positivamente também a performance de atletas". Ao adotar práticas alimentares baseadas em plantas e incentivar atletas, torcedores e comunidades a repensarem suas escolhas, o Laguna reforça uma agenda de mudança coletiva. 