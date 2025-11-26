Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Time vegano criado há três anos, Laguna leva pauta ambiental à Copa do Brasil 2026

O Laguna SAF será o terceiro representante do Rio Grande do Norte na Copa BR, que terá novo formato em 2026

O Liberal

O Clube Laguna se prepara para uma estreia histórica na Copa do Brasil 2026. A equipe do Rio Grande do Norte, que conquistou a classificação inédita para o torneio nacional, chega ao cenário esportivo trazendo não apenas um feito dentro de campo, mas também uma proposta singular fora dele: ser o primeiro clube das Américas a aderir formalmente ao Plant Based Treaty, iniciativa global que defende a transição dos sistemas alimentares como parte fundamental do combate às mudanças climáticas.

A presença do Laguna na competição coincide com o clima de debates da COP 30, realizada recentemente na capital paraense, que trouxe discussões sobre o futuro do planeta. Em meio às pautas ambientais, o clube se destaca por conectar desempenho esportivo e compromisso climático, reforçando a ideia de que o futebol pode ser um vetor de transformação social.

image Equipe da Plant Based Treaty que esteve recentemente na COP30. (Divulgação)

A proposta tem apoio direto dos fundadores. “Acreditamos que o futebol é o veículo de comunicação mais democrático que existe, pois fala com todas as idades, classes sociais e nacionalidades. E através do futebol, podemos conscientizar as pessoas sobre as mudanças urgentes que precisamos fazer em nossos hábitos e na nossa relação com o planeta”, afirma Gustavo Nabinger, um dos responsáveis pela criação do clube.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Em Belém, Luisa Mell protesta seminua e pintada contra cardápio da COP 30
Ativista se deitou em ‘prato’ gigante na capital paraense simulando ser espetada; performance reforça o veganismo e critica consumo de carne

image Dia Mundial do Veganismo: estilo de vida ganha cada vez mais adeptos em Belém
Celebrada nesta sexta-feira (1º), a data reforçar não apenas os benefícios de uma alimentação livre de produtos de origem animal, mas também a conscientização sobre esse estilo de vida

image Dia do Veganismo: estilo de vida preserva a existência animal e traz benefícios à saúde
Comemorado mundialmente em 1º de novembro, o Dia do Veganismo é uma forma de protesto sobre a importância da vida animal

A liderança do Plant Based Treaty no Brasil também destaca o simbolismo do momento. “Estivemos recentemente na COP 30 em Belém trazendo a pauta da transição dos sistemas alimentares e é com muita alegria que vemos bons exemplos também no futebol, o esporte mais popular do mundo. Isso gera uma conexão forte com as pessoas, mostra que a riqueza de uma alimentação à base de plantas, além de sustentável, influencia positivamente também a performance de atletas”.

Ao adotar práticas alimentares baseadas em plantas e incentivar atletas, torcedores e comunidades a repensarem suas escolhas, o Laguna reforça uma agenda de mudança coletiva.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

laguna

copa do brasil 2026

futebol brasileiro

cop 30

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Europa League

Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa

Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Europa League

Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa

Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Europa League

Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa

Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

27.11.25 13h45

Futebol

Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores 

Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais.

27.11.25 10h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Foco

Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’

O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento

26.11.25 12h25

Futebol

Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais?

27.11.25 10h46

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira

27.11.25 7h00

Vai ficar?

Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem'

Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato

26.11.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda