Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 11.01.26 7h00 Barcelona e Real Madrid jogarão às 16h por La Liga (X/ @realmadrid) Os jogos de hoje, neste domingo (11/01), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga e Supercopa da Espanha. Às 13h30, o Bayern enfrentará o Wolfsburg pela Bundesliga. Já às 16h, o Barcelona enfrentará o Real Madrid pela Supercopa da Espanha. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Wolfsburg - 13h30 - RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Mallorca - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Levante x Espanyol - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Italiano Lecce x Parma - 08h30 - Disney+ Fiorentina x Milan - 11h - CazéTV e Disney+ Verona x Lazio - 14h - Disney+ Inter de Milão x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid - 16h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Barcelona e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Barcelona x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Wolfsburg; veja o horário O jogo entre Bayern x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Inter e Napoli; veja o horário O jogo entre Inter x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Milan; veja o horário O jogo entre Fiorentina x Milan terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 11h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 12h15 - Levante x Espanyol - La Liga 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano SporTV 13h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Lecce x Parma - Campeonato Italiano 11h - Rayo Vallecano x Mallorca - La Liga 11h - Fiorentina x Milan - Campeonato Italiano 12h15 - Levante x Espanyol - La Liga 14h - Verona x Lazio - Campeonato Italiano 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL MATA-MATA Após classificação no fio da navalha, Tuna Luso enfrenta sensação da Copinha Time paraense enfrenta o Guanabara City, time com uma das campanhas mais consistentes da competição 11.01.26 15h28 Supercopa da Espanha Barcelona x Real Madrid: onde assistir e escalações da final da Supercopa da Espanha hoje (11/01) Barcelona e Real Madrid jogam pela final da Supercopa Espanhola hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 11.01.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 Paulistão Portuguesa x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Portuguesa e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00