Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Barcelona e Real Madrid jogarão às 16h por La Liga (X/ @realmadrid)

Os jogos de hoje, neste domingo (11/01), incluem partidas pela Bundesliga, Campeonato Italiano, La Liga Supercopa da Espanha.

Às 13h30, o Bayern enfrentará o Wolfsburg pela Bundesliga. Já às 16h, o Barcelona enfrentará o Real Madrid pela Supercopa da Espanha.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Mönchengladbach x Augsburg - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Bayern de Munique x Wolfsburg - 13h30 - RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Mallorca - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Levante x Espanyol - 12h15 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Lecce x Parma - 08h30 - Disney+
  2. Fiorentina x Milan - 11h - CazéTV e Disney+
  3. Verona x Lazio - 14h - Disney+
  4. Inter de Milão x Napoli - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Supercopa da Espanha

  1. Barcelona x Real Madrid - 16h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Wolfsburg; veja o horário

O jogo entre Bayern x Wolfsburg terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, SporTV, CazéTV e OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Inter e Napoli; veja o horário

O jogo entre Inter x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Fiorentina e Milan; veja o horário

O jogo entre Fiorentina x Milan terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, às 11h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 12h15 - Levante x Espanyol - La Liga
  2. 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha
  3. 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 13h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Lecce x Parma - Campeonato Italiano
  2. 11h - Rayo Vallecano x Mallorca - La Liga
  3. 11h - Fiorentina x Milan - Campeonato Italiano
  4. 12h15 - Levante x Espanyol - La Liga
  5. 14h - Verona x Lazio - Campeonato Italiano
  6. 16h - Barcelona x Real Madrid - Supercopa da Espanha
  7. 16h45 - Inter de Milão x Napoli - Campeonato Italiano

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg - Bundesliga
  2. 13h30 - Bayern de Munique x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

