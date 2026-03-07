Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 11h30, Heidenheim e Hoffenheim jogarão pela Bundesliga (X/ @FCH1846-2)

Os jogos de hoje, neste sábado (07/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e outras competições internacionais.

Às 17h, o Newcastle enfrentará o Manchester City pela Copa da Inglaterra. No mesmo horário, o Athletic Bilbao enfrentará o Barcelona por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Leverkusen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Mainz x Stuttgart - 11h30 - OneFootball
  3. Leipzig x Augsburg - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  4. Wolfsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball
  5. Heidenheim x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball
  6. Colônia x Borussia Dortmund - 14h30 - XSports, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Osasuna x Mallorca - 10h - Disney+
  2. Levante x Girona - 12h15 - Disney+
  3. Atlético Madrid x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Athletic Bilbao x Barcelona - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Como - 11h - ESPN e Disney+
  2. Juventus x Pisa - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Nassr x Neom - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Akhdoud x Al Feiha - 16h - Sem informações
  3. Al Ettifaq x Al Shabab - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band)

Copa da Inglaterra

  1. Mansfield x Arsenal - 09h15 - ESPN e Disney+
  2. Wrexham x Chelsea - 14h45 - ESPN e Disney+
  3. Newcastle x Manchester City - 17h - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Borussia e Colônia; veja o horário

O jogo entre Colônia x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pela CazéTV, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Neom; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Neom terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e City; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Manchester City  terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Athletic e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Athletic Bilbao x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Ettifaq x Al Shabab - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h15 - Mansfield x Arsenal - Copa da Inglaterra
  2. 11h - Cagliari x Como - Campeonato Italiano
  3. 14h30 - Atlético Madrid x Real Sociedad - La Liga
  4. 14h45 - Wrexham x Chelsea - Copa da Inglaterra
  5. 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Inglaterra

SporTV

  1. 11h30 - Leipzig x Augsburg - Bundesliga
  2. 16h - Al Nassr x Neom - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h15 - Mansfield x Arsenal - Copa da Inglaterra
  2. 10h - Osasuna x Mallorca - La Liga
  3. 11h - Cagliari x Como - Campeonato Italiano
  4. 12h15 - Levante x Girona - La Liga
  5. 14h30 - Atlético Madrid x Real Sociedad - La Liga
  6. 14h45 - Wrexham x Chelsea - Copa da Inglaterra
  7. 16h45 - Juventus x Pisa - Campeonato Italiano
  8. 17h - Athletic Bilbao x Barcelona - La Liga
  9. 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Inglaterra

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x Leverkusen - Bundesliga
  2. 11h30 - Mainz x Stuttgart - Bundesliga
  3. 11h30 - Leipzig x Augsburg - Bundesliga
  4. 11h30 - Wolfsburg x Hamburg - Bundesliga
  5. 11h30 - Heidenheim x Hoffenheim - Bundesliga
  6. 14h30 - Colônia x Borussia Dortmund - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

