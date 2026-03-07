Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (07/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e outras competições internacionais.

Às 17h, o Newcastle enfrentará o Manchester City pela Copa da Inglaterra. No mesmo horário, o Athletic Bilbao enfrentará o Barcelona por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Freiburg x Leverkusen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Stuttgart - 11h30 - OneFootball Leipzig x Augsburg - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Colônia x Borussia Dortmund - 14h30 - XSports, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Mallorca - 10h - Disney+ Levante x Girona - 12h15 - Disney+ Atlético Madrid x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Athletic Bilbao x Barcelona - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Cagliari x Como - 11h - ESPN e Disney+ Juventus x Pisa - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

Al Nassr x Neom - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Feiha - 16h - Sem informações Al Ettifaq x Al Shabab - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band)

Copa da Inglaterra

Mansfield x Arsenal - 09h15 - ESPN e Disney+ Wrexham x Chelsea - 14h45 - ESPN e Disney+ Newcastle x Manchester City - 17h - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

