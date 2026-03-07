Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 07.03.26 7h00 Às 11h30, Heidenheim e Hoffenheim jogarão pela Bundesliga (X/ @FCH1846-2) Os jogos de hoje, neste sábado (07/03), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Série A italiana, La Liga e outras competições internacionais. Às 17h, o Newcastle enfrentará o Manchester City pela Copa da Inglaterra. No mesmo horário, o Athletic Bilbao enfrentará o Barcelona por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Leverkusen - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Mainz x Stuttgart - 11h30 - OneFootball Leipzig x Augsburg - 11h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Wolfsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Hoffenheim - 11h30 - OneFootball Colônia x Borussia Dortmund - 14h30 - XSports, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Osasuna x Mallorca - 10h - Disney+ Levante x Girona - 12h15 - Disney+ Atlético Madrid x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Athletic Bilbao x Barcelona - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Cagliari x Como - 11h - ESPN e Disney+ Juventus x Pisa - 16h45 - Disney+ Campeonato Saudita Al Nassr x Neom - 16h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Feiha - 16h - Sem informações Al Ettifaq x Al Shabab - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band) Copa da Inglaterra Mansfield x Arsenal - 09h15 - ESPN e Disney+ Wrexham x Chelsea - 14h45 - ESPN e Disney+ Newcastle x Manchester City - 17h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Borussia e Colônia; veja o horário O jogo entre Colônia x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela XSports, pelo OneFootball e pela CazéTV, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Neom; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Neom terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Newcastle e City; veja o horário O jogo entre Newcastle x Manchester City terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Athletic e Barcelona; veja o horário O jogo entre Athletic Bilbao x Barcelona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Ettifaq x Al Shabab - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h15 - Mansfield x Arsenal - Copa da Inglaterra 11h - Cagliari x Como - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Real Sociedad - La Liga 14h45 - Wrexham x Chelsea - Copa da Inglaterra 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Inglaterra SporTV 11h30 - Leipzig x Augsburg - Bundesliga 16h - Al Nassr x Neom - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h15 - Mansfield x Arsenal - Copa da Inglaterra 10h - Osasuna x Mallorca - La Liga 11h - Cagliari x Como - Campeonato Italiano 12h15 - Levante x Girona - La Liga 14h30 - Atlético Madrid x Real Sociedad - La Liga 14h45 - Wrexham x Chelsea - Copa da Inglaterra 16h45 - Juventus x Pisa - Campeonato Italiano 17h - Athletic Bilbao x Barcelona - La Liga 17h - Newcastle x Manchester City - Copa da Inglaterra Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Freiburg x Leverkusen - Bundesliga 11h30 - Mainz x Stuttgart - Bundesliga 11h30 - Leipzig x Augsburg - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Hamburg - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Hoffenheim - Bundesliga 14h30 - Colônia x Borussia Dortmund - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa da Inglaterra West Ham e Brentford jogam pela Copa da Inglaterra hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.03.26 15h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.03.26 7h00 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Detalhes definem clássico e expõem protagonistas no empate do Re-Pa Marcelo Rangel brilha pelo Remo, enquanto falhas ofensivas e inconsistência no meio-campo marcam atuação das duas equipes 08.03.26 19h08 