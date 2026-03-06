Capa Jornal Amazônia
Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga

Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

Caio Maia e Aila Beatriz Inete
fonte

Léo Condé tem influenciado na preparação do time pro Re-Pa. (Divulgação)

Mesmo sem ter comandado um treino desde que foi anunciado pelo clube, o técnico Léo Condé já começou a influenciar a preparação do Remo para o segundo jogo da final do Campeonato Paraense. O Leão enfrenta o Paysandu neste domingo (8), às 17h, no Mangueirão, e parte das orientações do novo treinador já tem sido aplicada nas atividades conduzidas pelo auxiliar permanente do clube, Flávio Garcia.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Quem revelou os bastidores da preparação foi o atacante Alef Manga, em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém.

“Eu acredito que essa mudança está sendo muito rápida. O Flávio, que hoje está aqui no clube, já passou algumas ideias para a gente pela manhã. O professor Léo Condé também já teve uma ligação com o Flávio e passou mais algumas orientações para ele repassar para nós. Então, com o tempo, a gente vai começando a se encaixar”, afirmou o atacante.

De acordo com Manga, o torcedor não deve esperar grandes mudanças no modelo de jogo para o clássico decisivo. O jogador indicou que o grupo já trabalha com princípios que costumam marcar as equipes comandadas por Condé.

“Acredito que não deve ter tanta mudança assim na questão tática, porque quem conhece o professor Léo Condé sabe do jeito que ele gosta de jogar. Tenho certeza de que a gente já sabe o que tem que fazer dentro de campo para trazer essa vitória para o nosso torcedor. A gente está se preparando muito bem”, disse.

image Alef Manga, atacante do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

A entrevista com Alef Manga foi a primeira concedida pelo atacante com exclusividade a um veículo da imprensa paraense desde sua chegada a Belém. Na conversa, ele também falou sobre a adaptação à cidade, a expectativa para o clássico, a saída do técnico Juan Carlos Osorio e o período em que ficou afastado do futebol após se envolver em um esquema de manipulação de apostas em 2023. A entrevista completa será publicada neste domingo (8), dia da final.

Chegada do novo treinador

O Remo oficializou na noite de quarta-feira (4) a contratação de Léo Condé como novo treinador da equipe. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, encerrando uma semana marcada por negociações e mudanças na busca por um substituto para Juan Carlos Osorio.

A tendência, no entanto, é que Condé ainda não esteja à beira do campo na decisão contra o Paysandu. A possibilidade é que o treinador acompanhe a partida e assuma efetivamente o comando da equipe a partir da sequência da temporada.

O trabalho mais recente do técnico foi no Ceará, clube que dirigiu entre 2024 e 2025. No primeiro ano, comandou a equipe em 23 partidas e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2025, permaneceu no cargo por 60 jogos, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do time, que terminou a competição com 43 pontos após uma sequência negativa nas rodadas finais.

Decisão no Mangueirão

Remo e Paysandu voltam a se enfrentar neste domingo (8), às 17h, no Mangueirão, pelo segundo jogo da final do Campeonato Paraense.

No confronto de ida, o Paysandu venceu por 2 a 1. Com isso, o Remo precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Uma vitória azulina por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado garante o troféu ao Papão.

