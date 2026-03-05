Capa Jornal Amazônia
Tchamba é apresentado no Remo e se coloca pronto para estrear

Zagueiro camaronês chega após quatro temporadas em Portugal e aguarda decisão da comissão técnica para possível estreia contra o Fluminense

O Liberal

Anunciado no último dia da janela internacional, o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba foi apresentado oficialmente pelo Remo nesta quinta-feira (5), em Belém. O defensor chega após quatro temporadas no Casa Pia, de Portugal, e desembarca no Baenão com discurso de entrega e disposição para ajudar o time na sequência da temporada.

Logo na primeira entrevista como jogador azulino, o atleta expressou o sentimento de atuar pelo clube paraense. “É um grande prazer estar aqui, é um orgulho do c… para mim e para minha família também. É um prazer vestir essa camisa do Leão Azul. Estou aqui para lutar, para trabalhar, para conquistar tudo com meus colegas”, afirmou.

Apesar da empolgação, Tchamba está fora do clássico contra o Paysandu, pela partida de volta da final do Campeonato Paraense. O defensor foi contratado após o encerramento do período de inscrições da competição e, por isso, não está apto para disputar a decisão estadual.

Com isso, a primeira oportunidade de estreia pode acontecer na próxima quinta-feira (12), quando o Remo enfrenta o Fluminense. O zagueiro afirmou que se sente pronto e deixa a decisão nas mãos da nova comissão técnica, comandada por Léo Condé. “Estou pronto. Tudo depende do míster. Estou aqui para trabalhar e ajudar o time. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. O que o míster quiser, vou lá para lutar, para a guerra”, disse.

Mesmo sem poder entrar em campo na final do Parazão, Tchamba garantiu que estará ao lado do grupo na busca pelo título. O camaronês, inclusive, acompanhou o primeiro jogo da decisão das arquibancadas e teve o primeiro contato com a torcida azulina. Questionado sobre a pressão da torcida remista, o defensor afirmou enxergar o apoio das arquibancadas como um fator positivo para o elenco.

“Pressão, não. Sou um competidor. Essa torcida é um privilégio, é muito positiva, nos ajuda, precisamos disso. Eu, como jogador, não tenho pressão. Estou aqui todos os dias para trabalhar. O Tchamba não vai jogar sozinho, é um time, é um clube, e a torcida também. Precisamos de todos juntos para fazer história. Acho que domingo vai ser o primeiro passo”, completou.

Natural de Iaundé, capital de Camarões, Tchamba construiu carreira no futebol europeu. O defensor passou por clubes como Strasbourg, da França, Stromsgodset, da Noruega, e SonderjyskE, da Dinamarca. Antes de acertar com o Remo, defendia o Casa Pia, equipe pela qual atuou nas últimas quatro temporadas em Portugal.

 

