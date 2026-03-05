Tchamba é apresentado no Remo e se coloca pronto para estrear Zagueiro camaronês chega após quatro temporadas em Portugal e aguarda decisão da comissão técnica para possível estreia contra o Fluminense O Liberal 05.03.26 19h11 Anunciado no último dia da janela internacional, o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba foi apresentado oficialmente pelo Remo nesta quinta-feira (5), em Belém. O defensor chega após quatro temporadas no Casa Pia, de Portugal, e desembarca no Baenão com discurso de entrega e disposição para ajudar o time na sequência da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Logo na primeira entrevista como jogador azulino, o atleta expressou o sentimento de atuar pelo clube paraense. “É um grande prazer estar aqui, é um orgulho do c… para mim e para minha família também. É um prazer vestir essa camisa do Leão Azul. Estou aqui para lutar, para trabalhar, para conquistar tudo com meus colegas”, afirmou. Apesar da empolgação, Tchamba está fora do clássico contra o Paysandu, pela partida de volta da final do Campeonato Paraense. O defensor foi contratado após o encerramento do período de inscrições da competição e, por isso, não está apto para disputar a decisão estadual. Com isso, a primeira oportunidade de estreia pode acontecer na próxima quinta-feira (12), quando o Remo enfrenta o Fluminense. O zagueiro afirmou que se sente pronto e deixa a decisão nas mãos da nova comissão técnica, comandada por Léo Condé. “Estou pronto. Tudo depende do míster. Estou aqui para trabalhar e ajudar o time. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. O que o míster quiser, vou lá para lutar, para a guerra”, disse. VEJA MAIS Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. Mesmo sem poder entrar em campo na final do Parazão, Tchamba garantiu que estará ao lado do grupo na busca pelo título. O camaronês, inclusive, acompanhou o primeiro jogo da decisão das arquibancadas e teve o primeiro contato com a torcida azulina. Questionado sobre a pressão da torcida remista, o defensor afirmou enxergar o apoio das arquibancadas como um fator positivo para o elenco. “Pressão, não. Sou um competidor. Essa torcida é um privilégio, é muito positiva, nos ajuda, precisamos disso. Eu, como jogador, não tenho pressão. Estou aqui todos os dias para trabalhar. O Tchamba não vai jogar sozinho, é um time, é um clube, e a torcida também. Precisamos de todos juntos para fazer história. Acho que domingo vai ser o primeiro passo”, completou. Natural de Iaundé, capital de Camarões, Tchamba construiu carreira no futebol europeu. O defensor passou por clubes como Strasbourg, da França, Stromsgodset, da Noruega, e SonderjyskE, da Dinamarca. Antes de acertar com o Remo, defendia o Casa Pia, equipe pela qual atuou nas últimas quatro temporadas em Portugal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo duplexe tchamba futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Tchamba é apresentado no Remo e se coloca pronto para estrear Zagueiro camaronês chega após quatro temporadas em Portugal e aguarda decisão da comissão técnica para possível estreia contra o Fluminense 05.03.26 19h11 FUTEBOL Ex-jogador do Remo morre aos 53 anos após parada cardiorrespiratória O ex-atleta de futebol Reinaldo Aleluia estava tratando de um problema crônico nos rins 05.03.26 17h29 Futebol Condé estreia no Remo com desafio máximo: um Re-Pa valendo o título Novo técnico azulino nunca disputou o clássico quando comandou o Paysandu e terá final estadual como primeiro grande teste em Belém 05.03.26 17h01 Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Diego Hernández é suspenso pelo TJD-PA e está fora do Re-Pa; Remo busca recurso Punição foi definida com base no lance que resultou no cartão vermelho do atacante durante o clássico disputado ainda na fase inicial do Parazão. 05.03.26 12h29 ESPORTES Dá tempo? Veja como serão os primeiros dias de Léo Condé no Remo Novo técnico azulino chega a Belém na sexta-feira (6) e terá menos de 48 horas para preparar o time para o clássico decisivo contra o Paysandu 05.03.26 8h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 05.03.26 7h00 LEI É LEI Após cantos homofóbicos da torcida, Paysandu pode jogar de portões fechados? Entenda O caso provoca o questionamento: os "torcedores" que cantam e compartilham este tipo de conteúdo esqueceram que é crime ou preferem manter cometendo os atos impunemente? 05.03.26 14h59