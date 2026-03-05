Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 05.03.26 7h00 Dhamk e Al Riyadh jogarão pelo Campeonato Saudita às 16h (X/ @AlRiyadhFC) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (05/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores, Campeonato Saudita e Copa Sudamericana. Às 17h, o Tottenham jogará contra o Crystal Palace pela Premier League. Às 19h, o Sport enfrentará a Desportiva Ferroviária pela Copa do Brasil. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Inglês - Premier League Tottenham x Crystal Palace - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Kholood x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band) Dhamk x Al Riyadh - 16h - Youtube (Canal GOAT) Copa do Brasil Trem x Fluminense-PI - 16h - Sem informações Portuguesa-RJ x Maracanã - 19h - Sem informações Desportiva Ferroviária x Sport Recife - 19h - SporTV, GeTV e Premiere Juventude x Guaporé - 21h30 - SporTV e Premiere Santa Cruz x Sousa - 21h30 - Amazon Prime Video Copa Libertadores da América Juventud x Independiente Medellín - 21h30 - Paramount+ Copa Sul-Americana Boston River x Racing-URU - 19h - ESPN 4 e Disney+ Nacional-PAR x Deportivo Recoleta - 19h - Paramount+ América de Cali x Atlético Bucaramanga - 21h30 - Paramount+ Cienciano x Melgar - 21h30 - ESPN e Disney+ Orense x Macará - 23h - Paramount+ Onde assistir ao jogo de Tottenham e Crystal Palace; veja o horário O jogo entre Tottenham x Crystal Palace terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Desportiva Ferroviária e Sport; veja o horário O jogo entre Desportiva Ferroviária x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de América e Bucaramanga; veja o horário O jogo entre América Cali x Bucaramanga terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Juventude e Guaporé; veja o horário O jogo entre Juventude x Guaporé terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Kholood x Al Quadisiya - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 17h - Tottenham x Crystal Palace - Premier League 19h - Boston River x Racing-URU - Copa Sul-Americana 21h30 - Cienciano x Melgar - Copa Sulamericana SporTV 19h - Desportiva Ferroviária x Sport Recife - Copa do Brasil 21h30 - Juventude x Guaporé - Copa do Brasil Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 17h - Tottenham x Crystal Palace - Premier League 19h - Boston River x Racing-URU - Copa Sul-Americana 21h30 - Cienciano x Melgar - Copa Sulamericana Premiere 19h - Desportiva Ferroviária x Sport Recife - Copa do Brasil 21h30 - Juventude x Guaporé - Copa do Brasil DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ 19h - Nacional-PAR x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana 21h30 - América de Cali x Atlético Bucaramanga - Copa Sulamericana 21h30 - Juventud x Independiente Medellín - Libertadores 23h - Orense x Macará - Copa Sul-Americana SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 