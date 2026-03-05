Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Campeonato Inglês, Copa Sulamericana, Série A saudita e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Dhamk e Al Riyadh jogarão pelo Campeonato Saudita às 16h (X/ @AlRiyadhFC)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (05/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores, Campeonato Saudita e Copa Sudamericana.

Às 17h, o Tottenham jogará contra o Crystal Palace pela Premier League. Às 19h, o Sport enfrentará a Desportiva Ferroviária pela Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Tottenham x Crystal Palace - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Kholood x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band)
  2. Dhamk x Al Riyadh - 16h - Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

  1. Trem x Fluminense-PI - 16h - Sem informações
  2. Portuguesa-RJ x Maracanã - 19h - Sem informações
  3. Desportiva Ferroviária x Sport Recife - 19h - SporTV, GeTV e Premiere
  4. Juventude x Guaporé - 21h30 - SporTV e Premiere
  5. Santa Cruz x Sousa - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

  1. Juventud x Independiente Medellín - 21h30 - Paramount+

Copa Sul-Americana

  1. Boston River x Racing-URU - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Nacional-PAR x Deportivo Recoleta - 19h - Paramount+
  3. América de Cali x Atlético Bucaramanga - 21h30 - Paramount+
  4. Cienciano x Melgar - 21h30 - ESPN e Disney+
  5. Orense x Macará - 23h - Paramount+

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Crystal Palace; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Crystal Palace terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Desportiva Ferroviária e Sport; veja o horário

O jogo entre Desportiva Ferroviária x Sport Recife terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de América e Bucaramanga; veja o horário

O jogo entre América Cali x Bucaramanga terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Juventude e Guaporé; veja o horário

O jogo entre Juventude x Guaporé terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Kholood x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 17h - Tottenham x Crystal Palace - Premier League
  2. 19h - Boston River x Racing-URU - Copa Sul-Americana
  3. 21h30 - Cienciano x Melgar - Copa Sulamericana

SporTV

  1. 19h - Desportiva Ferroviária x Sport Recife - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Juventude x Guaporé - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 17h - Tottenham x Crystal Palace - Premier League
  2. 19h - Boston River x Racing-URU - Copa Sul-Americana
  3. 21h30 - Cienciano x Melgar - Copa Sulamericana

Premiere

  1. 19h - Desportiva Ferroviária x Sport Recife - Copa do Brasil
  2. 21h30 - Juventude x Guaporé - Copa do Brasil

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Nacional-PAR x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana
  2. 21h30 - América de Cali x Atlético Bucaramanga - Copa Sulamericana
  3. 21h30 - Juventud x Independiente Medellín - Libertadores
  4. 23h - Orense x Macará - Copa Sul-Americana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

