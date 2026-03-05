Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (05/03), incluem partidas pelo Copa do Brasil, Premier League, Libertadores, Campeonato Saudita e Copa Sudamericana.

Às 17h, o Tottenham jogará contra o Crystal Palace pela Premier League. Às 19h, o Sport enfrentará a Desportiva Ferroviária pela Copa do Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês - Premier League

Tottenham x Crystal Palace - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Kholood x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Esporte na Band) Dhamk x Al Riyadh - 16h - Youtube (Canal GOAT)

Copa do Brasil

Trem x Fluminense-PI - 16h - Sem informações Portuguesa-RJ x Maracanã - 19h - Sem informações Desportiva Ferroviária x Sport Recife - 19h - SporTV, GeTV e Premiere Juventude x Guaporé - 21h30 - SporTV e Premiere Santa Cruz x Sousa - 21h30 - Amazon Prime Video

Copa Libertadores da América

Juventud x Independiente Medellín - 21h30 - Paramount+

Copa Sul-Americana

Boston River x Racing-URU - 19h - ESPN 4 e Disney+ Nacional-PAR x Deportivo Recoleta - 19h - Paramount+ América de Cali x Atlético Bucaramanga - 21h30 - Paramount+ Cienciano x Melgar - 21h30 - ESPN e Disney+ Orense x Macará - 23h - Paramount+

