Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

Fábio Will
fonte

Lingard está sem clube (Reprodução / Instagram @jesselingard)

O Remo está ativo no mercado e busca contratações para reforçar o elenco para a disputa da série A, Copa do Brasil, além da Copa Norte. A diretoria azulina mira em dois reforços estrangeiros e, o vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, confirmou conversas com o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou e também do meia inglês Jesse Kingard, ex-Seleção da Inglaterra e Manchester United.

Em entrevista à Rádio Liberal +, o dirigente do Remo fez questão de frisar que as conversas ocorreram e que as contratações dependem de vários fatores, porém existe interesses das partes em fechar as negociações.

Camaronês

Glauber Gonçalves falou que as conversas ocorreram com camaronês Duplexe Tchamba Bangou, que a situação é tratada em conjunto. Para o dirigente é uma situação de mercado, em que o clube enxerga possibilidade de negócio.

“Ele é uma oportunidade de mercado. Estamos analisando junto com o departamento de futebol, presidência. Isso que faz trabalharmos em conjunto para ver o que é melhor para o clube”, disse.

image Tchamba estava no Casa Pia, de Portugal (Reprodução / Instagram @duplexetchamba_off)

Jesse Lingard

O dirigente azulino também afirmou que existe conversa para a contratação de Jesse Lingard, porém não é algo tão fácil e que exige um esforço de todos dentro da negociação.

“Teve uma conversa sim, mas isso depende de todos. Dele, do staff, do clube. É apenas uma conversa, vamos ver no que vai dar”, falou.

Carreiras

Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos, camaronês, canhoto e que estava defendendo o Casa Pia AC, de Portugal. O atleta passou os últimos quatro anos no futebol português, mas também atuou na Dinamarca, pelo SonderjyskE, além de duas temporadas no Eliteserien, da Noruega. O jogador também defendeu o Straburg, da França e defendeu a Seleção de Camarões nas categorias Sub-23 e Sub20.

Jesse Lingard, inglês, de 33 anos, está sem clube após saída do FC Seoul, da Coreia do Sul, clube que defendeu por duas temporadas. Ele acumula passagens pelo Manchesterd Unted, West Ham, Derby Conunty, Leicester e Birmingham. Ele também jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra, além da Eurocopa Sub-21 pela Seleção Inglesa.

Remo
.
Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard

