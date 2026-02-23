Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa Fábio Will 23.02.26 16h08 Lingard está sem clube (Reprodução / Instagram @jesselingard) O Remo está ativo no mercado e busca contratações para reforçar o elenco para a disputa da série A, Copa do Brasil, além da Copa Norte. A diretoria azulina mira em dois reforços estrangeiros e, o vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves, confirmou conversas com o zagueiro camaronês Duplexe Tchamba Bangou e também do meia inglês Jesse Kingard, ex-Seleção da Inglaterra e Manchester United. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em entrevista à Rádio Liberal +, o dirigente do Remo fez questão de frisar que as conversas ocorreram e que as contratações dependem de vários fatores, porém existe interesses das partes em fechar as negociações. Camaronês Glauber Gonçalves falou que as conversas ocorreram com camaronês Duplexe Tchamba Bangou, que a situação é tratada em conjunto. Para o dirigente é uma situação de mercado, em que o clube enxerga possibilidade de negócio. “Ele é uma oportunidade de mercado. Estamos analisando junto com o departamento de futebol, presidência. Isso que faz trabalharmos em conjunto para ver o que é melhor para o clube”, disse. Tchamba estava no Casa Pia, de Portugal (Reprodução / Instagram @duplexetchamba_off) VEJA MAIS De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. Jesse Lingard O dirigente azulino também afirmou que existe conversa para a contratação de Jesse Lingard, porém não é algo tão fácil e que exige um esforço de todos dentro da negociação. “Teve uma conversa sim, mas isso depende de todos. Dele, do staff, do clube. É apenas uma conversa, vamos ver no que vai dar”, falou. Carreiras Duplexe Tchamba Bangou, de 27 anos, camaronês, canhoto e que estava defendendo o Casa Pia AC, de Portugal. O atleta passou os últimos quatro anos no futebol português, mas também atuou na Dinamarca, pelo SonderjyskE, além de duas temporadas no Eliteserien, da Noruega. O jogador também defendeu o Straburg, da França e defendeu a Seleção de Camarões nas categorias Sub-23 e Sub20. Jesse Lingard, inglês, de 33 anos, está sem clube após saída do FC Seoul, da Coreia do Sul, clube que defendeu por duas temporadas. Ele acumula passagens pelo Manchesterd Unted, West Ham, Derby Conunty, Leicester e Birmingham. Ele também jogou a Copa do Mundo de 2018 pela Inglaterra, além da Eurocopa Sub-21 pela Seleção Inglesa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a glauber gonçalves futebol jornal amazônia lingard tchamba COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00