Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026

O próximo Re-Pa já tem data para acontecer e vai decidir o campeão do Campeonato Paraense 2026. Clube do Remo e Paysandu Sport Club se enfrentam nos dias 1º e 8 de março, no estádio do Mangueirão, em Belém. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda vai confirmar os horários das partidas.

O Remo garantiu a vaga na final após vencer o Cametá por 3 a 2, de virada, no Parque do Bacurau. Já o Paysandu confirmou a classificação ao derrotar o Castanhal por 1 a 0, no estádio da Curuzu.

Datas e local da final do Parazão 2026

De acordo com o calendário divulgado pela FPF, a decisão será disputada em dois jogos:

1º jogo : domingo (1º), no Mangueirão

: domingo (1º), no Mangueirão 2º jogo: domingo (8), no Mangueirão

Os horários oficiais ainda serão anunciados pela entidade organizadora.

Como Remo e Paysandu chegaram à final

O Paysandu venceu o Castanhal por 1 a 0, na Curuzu, com gol de Ítalo Carvalho, e confirmou presença em mais uma decisão estadual. O clube busca o 51º título do Parazão. Atualmente, soma 50 conquistas.

O Remo, por sua vez, protagonizou uma virada fora de casa. Depois de sair atrás por 2 a 0 contra o Cametá, a equipe reagiu e marcou com Carlinhos, João Pedro e Patrick de Paula, garantindo a vitória por 3 a 2. O Leão tenta o bicampeonato e quer chegar ao 49º título estadual. Hoje, o clube tem 48 troféus.