Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão Hannah Franco 23.02.26 8h57 Quando acontece o RexPa da final do Parazão 2026? (Wagner Santana / O Liberal) O próximo Re-Pa já tem data para acontecer e vai decidir o campeão do Campeonato Paraense 2026. Clube do Remo e Paysandu Sport Club se enfrentam nos dias 1º e 8 de março, no estádio do Mangueirão, em Belém. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda vai confirmar os horários das partidas. O Remo garantiu a vaga na final após vencer o Cametá por 3 a 2, de virada, no Parque do Bacurau. Já o Paysandu confirmou a classificação ao derrotar o Castanhal por 1 a 0, no estádio da Curuzu. VEJA MAIS Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão Datas e local da final do Parazão 2026 De acordo com o calendário divulgado pela FPF, a decisão será disputada em dois jogos: 1º jogo: domingo (1º), no Mangueirão 2º jogo: domingo (8), no Mangueirão Os horários oficiais ainda serão anunciados pela entidade organizadora. Como Remo e Paysandu chegaram à final O Paysandu venceu o Castanhal por 1 a 0, na Curuzu, com gol de Ítalo Carvalho, e confirmou presença em mais uma decisão estadual. O clube busca o 51º título do Parazão. Atualmente, soma 50 conquistas. O Remo, por sua vez, protagonizou uma virada fora de casa. Depois de sair atrás por 2 a 0 contra o Cametá, a equipe reagiu e marcou com Carlinhos, João Pedro e Patrick de Paula, garantindo a vitória por 3 a 2. O Leão tenta o bicampeonato e quer chegar ao 49º título estadual. Hoje, o clube tem 48 troféus.