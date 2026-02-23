Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira

O Sport Lisboa e Benfica divulgou nas redes sociais um vídeo de lançamento do novo uniforme que acabou gerando polêmica. A campanha traz o atacante Dodi Lukebakio interpretando um personagem inspirado na série “Lupin”, mas a associação do jogador negro à figura de um “ladrão” provocou críticas, especialmente após a recente denúncia de racismo feita por Vinicius Junior.

No vídeo, Lukebakio aparece inicialmente caracterizado como auxiliar de limpeza. Ele entra em uma sala, pega uma caixa com as novas camisas e sai discretamente, em referência ao estilo do protagonista da série da Netflix, estrelada por Omar Sy. Na sequência, o atacante entra em um carro e exibe o uniforme aos companheiros António Silva, Diogo Prioste, Henrique Araújo, João Rego e Anísio Cabral.

A publicação foi acompanhada da legenda “somos suspeitos, mas gostamos muito”. Parte dos torcedores e internautas questionou a escolha criativa, apontando que a peça poderia reforçar estereótipos ao colocar um atleta negro no papel de alguém que “rouba” a camisa.

A repercussão ocorre dias após Vinicius Jr. relatar ter sido alvo de ofensas racistas durante partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões. O jogador argentino Gianluca Prestianni negou as acusações, mas a UEFA e autoridades portuguesas abriram investigação para apurar o caso. O Real Madrid Club de Futbol cobrou rigor na apuração.

Diante desse cenário, o lançamento da campanha publicitária foi interpretado por críticos como inoportuno. Até o momento, o Benfica não se manifestou oficialmente sobre as críticas ao vídeo.