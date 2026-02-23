Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube Hannah Franco 23.02.26 8h26 Benfica divulga vídeo com atleta negro como “ladrão” dias após denúncia de Vini Jr. (Divulgação/Sport Lisboa e Benfica) O Sport Lisboa e Benfica divulgou nas redes sociais um vídeo de lançamento do novo uniforme que acabou gerando polêmica. A campanha traz o atacante Dodi Lukebakio interpretando um personagem inspirado na série “Lupin”, mas a associação do jogador negro à figura de um “ladrão” provocou críticas, especialmente após a recente denúncia de racismo feita por Vinicius Junior. No vídeo, Lukebakio aparece inicialmente caracterizado como auxiliar de limpeza. Ele entra em uma sala, pega uma caixa com as novas camisas e sai discretamente, em referência ao estilo do protagonista da série da Netflix, estrelada por Omar Sy. Na sequência, o atacante entra em um carro e exibe o uniforme aos companheiros António Silva, Diogo Prioste, Henrique Araújo, João Rego e Anísio Cabral. VEJA MAIS Vinicius Júnior marca, mas não impede derrota do Real Madrid pela La Liga Filipe Luís é diplomático após racismo contra Vini Jr., mas alerta: 'Se errou, tem de pagar' A publicação foi acompanhada da legenda “somos suspeitos, mas gostamos muito”. Parte dos torcedores e internautas questionou a escolha criativa, apontando que a peça poderia reforçar estereótipos ao colocar um atleta negro no papel de alguém que “rouba” a camisa. A repercussão ocorre dias após Vinicius Jr. relatar ter sido alvo de ofensas racistas durante partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões. O jogador argentino Gianluca Prestianni negou as acusações, mas a UEFA e autoridades portuguesas abriram investigação para apurar o caso. O Real Madrid Club de Futbol cobrou rigor na apuração. Diante desse cenário, o lançamento da campanha publicitária foi interpretado por críticos como inoportuno. Até o momento, o Benfica não se manifestou oficialmente sobre as críticas ao vídeo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vini jr. racismo no futebol benfica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES PROVOCAÇÃO Paraense Melquizael Costa desafia manauara após nocaute no UFC: 'Açaí do Pará é melhor' Lutador provocou o rival Diego Lopes após vencer Dan Igen no UFC Huston no último sábado (21) 23.02.26 9h25 Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (23/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano, Série A saudita e Premier League movimentam o futebol nesta segunda-feira 23.02.26 7h00