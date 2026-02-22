Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026

Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau

O Liberal
fonte

Leão é finalista do Parazão (Divulgação / Remo)

O Remo venceu o Cametá por 3 a 2, de virada, com um gol nos acréscimos e garantiu a vaga na final do Parazão 2026. Com gols de Carlinhos, João Pedro e Patrick de Paula, o Remo virou no Parque do Bacurau na tarde deste domingo (22), após estar perdendo por 2 a 0. O resultado levou o Leão Azul para mais uma decisão de Parazão na sua história.

VEJA COMO FOI A VITÓRIA DO RMEO LANCE A LANCE 

(Texto em aatualização)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

cametá x remo

cametá

parazão

parazão 2026

futebol

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026

Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau

22.02.26 19h17

Futebol

Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre

Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão.

22.02.26 9h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

Futebol

Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026

Zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado, já teve primeiros contatos com a diretoria azulina e pode reforçar o Leão nesta temporada

20.02.26 19h59

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Futebol

Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu

Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025.

21.02.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda