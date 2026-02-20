Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026

O Remo pode ganhar um reforço de peso internacional para a temporada 2026. O clube paraense iniciou movimentações para tentar a contratação do zagueiro francês Kurt Zouma, de 31 anos, que está livre no mercado após passagem recente pelo Cluj, da Romênia. A informação do contato partiu da apuração dos jornalistas Bruno Amâncio, do GE Pará, e do produtor da TV Globo Fred Huber.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo a informação divulgada, o nome do defensor chegou à diretoria azulina, que realizou os primeiros contatos com o estafe do atleta para avaliar as condições de uma possível negociação. Ainda não há proposta oficial, mas o interesse é tratado como real nos bastidores.

Revelado pelo Saint-Étienne, da França, Zouma construiu boa parte da carreira na Inglaterra. Foram seis temporadas no Chelsea, onde disputou mais de 150 partidas e conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões da Europa, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da UEFA.

VEJA MAIS

Além dos Blues, o zagueiro também vestiu as camisas de Everton, Stoke City e West Ham. Pelo clube londrino, foi campeão da Liga Conferência da Europa na temporada 2022/2023. Ele ainda passou pelo Al-Orobah, antes de acertar com o Cluj, onde atuou em apenas três jogos e rescindiu contrato em janeiro.

Livre no mercado, o grandalhão de 1.90m e 92kg pode assinar sem custos de transferência, o que facilita a abertura de negociações. A possível chegada do francês reforçaria o projeto do Remo de ampliar sua visibilidade nacional e internacional para a próxima temporada.

Futebol europeu

O clube, inclusive, monitora outros nomes do futebol europeu. Um deles é o atacante inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United e com passagem recente pelo FC Seoul, da Coreia do Sul. O jogador recebeu proposta do Leão e ainda avalia a situação.

Enquanto trabalha dentro de campo, o Remo movimenta os bastidores pensando no futuro. Uma eventual contratação de Zouma representaria uma das mais impactantes da história recente do futebol paraense.