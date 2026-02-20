Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026 Zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado, já teve primeiros contatos com a diretoria azulina e pode reforçar o Leão nesta temporada O Liberal 20.02.26 19h59 Kurt Zouma tem ampla experiência no futebol europeu. (Instagram / @kurtzouma) O Remo pode ganhar um reforço de peso internacional para a temporada 2026. O clube paraense iniciou movimentações para tentar a contratação do zagueiro francês Kurt Zouma, de 31 anos, que está livre no mercado após passagem recente pelo Cluj, da Romênia. A informação do contato partiu da apuração dos jornalistas Bruno Amâncio, do GE Pará, e do produtor da TV Globo Fred Huber. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo a informação divulgada, o nome do defensor chegou à diretoria azulina, que realizou os primeiros contatos com o estafe do atleta para avaliar as condições de uma possível negociação. Ainda não há proposta oficial, mas o interesse é tratado como real nos bastidores. Revelado pelo Saint-Étienne, da França, Zouma construiu boa parte da carreira na Inglaterra. Foram seis temporadas no Chelsea, onde disputou mais de 150 partidas e conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões da Europa, dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da UEFA. VEJA MAIS Alef Manga vive fase decisiva no Remo e se firma como esperança de gols Atacante tem dois gols e uma assistência em seis jogos e chega embalado para semifinal do Parazão e sequência da Série A Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 Quando é o próximo jogo do Remo na Série A? Veja data e horário da partida A disputa é contra o Internacional, no Mangueirão, em Belém do Pará

Além dos Blues, o zagueiro também vestiu as camisas de Everton, Stoke City e West Ham. Pelo clube londrino, foi campeão da Liga Conferência da Europa na temporada 2022/2023. Ele ainda passou pelo Al-Orobah, antes de acertar com o Cluj, onde atuou em apenas três jogos e rescindiu contrato em janeiro. Livre no mercado, o grandalhão de 1.90m e 92kg pode assinar sem custos de transferência, o que facilita a abertura de negociações. A possível chegada do francês reforçaria o projeto do Remo de ampliar sua visibilidade nacional e internacional para a próxima temporada. Futebol europeu O clube, inclusive, monitora outros nomes do futebol europeu. Um deles é o atacante inglês Jesse Lingard, ex-Manchester United e com passagem recente pelo FC Seoul, da Coreia do Sul. O jogador recebeu proposta do Leão e ainda avalia a situação. Enquanto trabalha dentro de campo, o Remo movimenta os bastidores pensando no futuro. Uma eventual contratação de Zouma representaria uma das mais impactantes da história recente do futebol paraense. Ex-Chelsea, Kurt Zouma entra no radar do Remo para 2026 Zagueiro francês de 31 anos está livre no mercado, já teve primeiros contatos com a diretoria azulina e pode reforçar o Leão nesta temporada 20.02.26 19h59 