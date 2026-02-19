Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 O Liberal 19.02.26 22h24 O Mapará botou ordem na casa e venceu o Macaco Prego por 2 a 0. (Divulgação / Cametá) Cametá e Santa Rosa protagonizaram um duelo movimentado no Parque do Bacurau, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com bom público nas arquibancadas, o Mapará foi superior e venceu por 2 a 0, garantindo vaga na semifinal do estadual, onde enfrentará o Clube do Remo. A partida começou em ritmo intenso. Na condição de mandante, o Cametá partiu para o ataque e criou boas oportunidades logo nos minutos iniciais. Aos nove, Tauã recebeu pela direita, avançou e encontrou Sampaio livre. O atacante foi à linha de fundo e cruzou para a pequena área, onde Fidel apareceu para completar, sem chances para o goleiro. O gol inflamou a torcida cametaense. Já em desvantagem, o Santa Rosa sentiu o impacto e passou a ter dificuldades para organizar as jogadas e finalizar. Enquanto isso, o Cametá atuava com confiança, embalado pelo apoio das arquibancadas. Ainda na etapa inicial, o Santa Rosa cresceu, pressionou e quase empatou, mas pecou nas conclusões. VEJA MAIS Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel Remo vence Águia nos pênaltins e vai à semifinal Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos No retorno do intervalo, as equipes apresentaram posturas distintas. Em busca do empate, o Santa Rosa tentou adiantar as linhas. O Cametá, por sua vez, reduziu o ritmo e passou a administrar o resultado, com menos intensidade e criatividade. A equipe voltou a acelerar a partir dos 20 minutos, quando avançou a marcação e retomou o controle das ações. Aos 24, o segundo gol saiu após jogada pela direita que terminou em falta. Na cobrança, Germano levantou a bola na área; após desvio na zaga, a sobra ficou com Elivelton, que finalizou com precisão para ampliar. Com a vantagem consolidada, o Cametá voltou a administrar até o apito final, confirmando a classificação. O Santa Rosa, eliminado do Parazão, assegurou vaga na Copa Grão-Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 futebol paraense cametá x santa rosa jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24 Copa Libertadores da América Deportivo Táchira x Tolima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Libertadores Deportivo Táchira e Tolima jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pelo Brasileirão Athletico PR e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 19.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo é dominado pelo Lanús na Argentina e sai atrás pelo título da Recopa Sul-Americana 19.02.26 23h42 ALERTA Jogos de terça afastam Remo do G4 e recolocam o Paysandu na zona de rebaixamento; veja A rodada não começou bem para os clubes paraenses. Confira! 22.07.25 23h45 mais esportes Projetos paraenses de karatê são exemplos de ação social em Ananindeua e Outeiro Conheça a Dragon Kan e o Amor 03.07.21 13h00 SÉRIE C Adversário do Paysandu no sábado, Jacuipense-BA possui jogadores ex-Remo e Papão no elenco Três jogadores que já atuaram no futebol paraense fazem parte do grupo do clube grená 11.06.21 16h22