Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão

Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0

O Mapará botou ordem na casa e venceu o Macaco Prego por 2 a 0. (Divulgação / Cametá)

Cametá e Santa Rosa protagonizaram um duelo movimentado no Parque do Bacurau, pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Com bom público nas arquibancadas, o Mapará foi superior e venceu por 2 a 0, garantindo vaga na semifinal do estadual, onde enfrentará o Clube do Remo.

A partida começou em ritmo intenso. Na condição de mandante, o Cametá partiu para o ataque e criou boas oportunidades logo nos minutos iniciais. Aos nove, Tauã recebeu pela direita, avançou e encontrou Sampaio livre. O atacante foi à linha de fundo e cruzou para a pequena área, onde Fidel apareceu para completar, sem chances para o goleiro.

O gol inflamou a torcida cametaense. Já em desvantagem, o Santa Rosa sentiu o impacto e passou a ter dificuldades para organizar as jogadas e finalizar. Enquanto isso, o Cametá atuava com confiança, embalado pelo apoio das arquibancadas. Ainda na etapa inicial, o Santa Rosa cresceu, pressionou e quase empatou, mas pecou nas conclusões.

No retorno do intervalo, as equipes apresentaram posturas distintas. Em busca do empate, o Santa Rosa tentou adiantar as linhas. O Cametá, por sua vez, reduziu o ritmo e passou a administrar o resultado, com menos intensidade e criatividade. A equipe voltou a acelerar a partir dos 20 minutos, quando avançou a marcação e retomou o controle das ações.

Aos 24, o segundo gol saiu após jogada pela direita que terminou em falta. Na cobrança, Germano levantou a bola na área; após desvio na zaga, a sobra ficou com Elivelton, que finalizou com precisão para ampliar. Com a vantagem consolidada, o Cametá voltou a administrar até o apito final, confirmando a classificação. O Santa Rosa, eliminado do Parazão, assegurou vaga na Copa Grão-Pará.

.
