Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pelo Brasileirão Athletico PR e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 19.02.26 18h30 O Corinthians vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo pelo Paulistão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Athletico PR x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (19/02), uma partida atrasada pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletico (PR) x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas outras rodadas, o Athletico Paranaense venceu o Internacional por 1 a 0 e superou o Santos por 2 a 1. Já o Corinthians passou por uma derrota de 2 a 1 para o Bahia e uma vitória de 2 a 0 sobre o Bragantino. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Athletico x Corinthians: prováveis escalações Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Leonardo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Raniele, André Luiz e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Athletico Paranaense x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026 Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR) Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 19h30 Palavras-chave Athletico-PR Corinthians jogos de hoje campeonato brasileiro brasileirão 2026 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13