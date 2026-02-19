Athletico-PR x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/02) pelo Brasileirão

Athletico PR x Corinthians disputam hoje, quinta-feira (19/02), uma partida atrasada pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo tem início às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletico (PR) x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas outras rodadas, o Athletico Paranaense venceu o Internacional por 1 a 0 e superou o Santos por 2 a 1.

Já o Corinthians passou por uma derrota de 2 a 1 para o Bahia e uma vitória de 2 a 0 sobre o Bragantino.

Athletico x Corinthians: prováveis escalações

Athletico: Santos; Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Leonardo Derik; Steven Mendoza, Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Matheus Pereira, Raniele, André Luiz e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Athletico Paranaense x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 19h30