Lanús x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da Recopa Sul-Americana hoje (19/02) Lanús e Flamengo jogam nesta quinta-feira pela Recopa Sulamericana; veja onde assistir ao vivo, o horário e as escalações do jogo Thalles Leal 19.02.26 18h00 O Flamengo vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo (Gilvan de Souza/ Flamengo) Lanús x Flamengo disputam hoje, quinta-feira (19/02), a ida da Recopa Sul-Americana 2026. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Lanús foi o campeão da Copa Sul-Americana de 2025. Nas suas últimas partidas, a equipe registrou uma vitória de 3 a 2 sobre o San Lorenzo, outra de 2 a 1 contra o Unión de Santa Fe, um empate de 2 a 2 com o Instituto, outro de 1 a 1 com o Talleres e uma derrota de 2 a 0 para o Independiente. Já o Flamengo foi o campeão da última edição da Libertadores. Em seus últimos jogos, o time perdeu para o Corinthians por 2 a 0, empatou com o Internacional por 1 a 1, goleou o Sampaio Corrêa-RJ por 7 a 1, venceu o Vitória por 2 a 1 e superou o Botafogo por esse mesmo placar. Lanús x Flamengo: prováveis escalações Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez e Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino. Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Lanús x Flamengo Recopa Sulamericana 2026 Local: Estádio Cidade de Lanús - Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 21h30 