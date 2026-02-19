LOSC x Estrela Vermelha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/02) pela Liga Europa

Lille x Estrela Vermelha disputam hoje, quinta-feira (19/02), os playoffs da Liga Europa. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir LOSC x Estrela Vermelha ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Europa League, o LOSC ficou em 18° lugar e acumulou um total de 4 vitórias, 4 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Estrela Vermelha ficou em 15° lugar na competição e somou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos.

LOSC x Estrela Vermelha: prováveis escalações

LOSC: Berke Ozer, Ayyoub Bouaddi, Chancel Mbemba, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud, Hákon Haraldsson, Benjamin André, Ngal´ayel Mukau, Soriba Diaoune, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo

Estrela Vermelha: Matheus Magalhães, Seol Young-woo, Milos Veljkovic, Strahinja Erakovic, Nayair Tiknizyan, Timi Elsnik, Rade Krunic, Douglas Owusu, Vasilije Kostov, Aleksandar Katai, Marko Arnautovic

FICHA TÉCNICA

Lille OSC x Estrela Vermelha

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 17h