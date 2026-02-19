Al-Ettifaq x Al Fateh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pelo Campeonato Saudita

Al Ettifaq x Al-Fateh disputam hoje, quinta-feira (19/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ettifaq x Al-Fateh ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ettifaq é o 7° colocado do Campeonato Saudita e acumula 10 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 30 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Al Fateh ocupa a 10° posição e soma 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 7 rodadas da Série A saudita.

Al-Ettifaq x Al Fateh: prováveis escalações

Al Ettifaq: Sem informações.

Al-Fateh: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Ettifaq x Al Fateh

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Mohamed Bin Fahd, em Dammam, Arábia Saudita

Data/Horário: 19 de fevereiro de 2026, 16h